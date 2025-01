Giornata mondiale della pizza, trend e innovazioni del 2025

Protagonista delle tavole in tutto il mondo, su di essa sono stati scritti libri, divenuta simbolo dell'Italianità e poi anche oggetto di mille sperimentazioni, tonda, in teglia, napoletana o sottile, la pizza resta uno dei piatti più amati in tutto il mondo

Come ogni anno, il 17 gennaio si celebrà il World Pizza Day, un giorno da dedicare a questo prodotto gastronomico simbolo del made in Italy, alla sua storia, alle sue declinazioni, alla sua immensa bontà, in grado di mettere sempre d'accordo tutti. Sono circa 8 i milioni di pizze sfornate al giorno in tutta la Penisola, per un totale di quasi 3 miliardi in un anno e un giro d’affari di 15 miliardi. Un movimento economico che supera in tutto i 30 miliardi, stando a quanto riportato dall’indagine Cna agroalimentare.

L'origine del World Pizza Day

Perché si è scelto proprio questo giorno? Il motivo è religioso. Il 17 gennaio, infatti, è la data scelta in onore di Sant'Antonio Abate, patrono dei pizzaioli. Questa ricorrenza, tra le preferite dagli italiani, è nata nel 2017 ed è quindi molto recente: è stata istituita dopo il riconoscimento "L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano", che è entrato nel patrimonio culturale dell'umanità dell'Unesco. Un evento che ha fatto sì che la pizza meritasse una sua giornata dell'anno per essere celebrata a dovere da tutti, in Italia ma anche all'estero.