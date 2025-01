World Pizza Day, 7 miti da sfatare

All’estero il nostro piatto più famoso è certamente la pizza. È un cibo molto amato, non solo in Italia, capace di unire i gusti di grandi e piccoli, personalizzabile con qualsiasi ingrediente. La sua ricetta viene reinterpretata ovunque e come tutti i protagonisti di grande successo, anche la pizza si porta dietro alcuni falsi miti. Vediamo allora quali sono i 7 falsi miti più diffusi sulla pizza, per gustare questo piatto meraviglioso con ancora più consapevolezza (e senza porsi troppi limiti, perché si sa… Uno sfizio di tanto in tanto è concesso).