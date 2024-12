In questo nuovo approfondimento di trafug'Arte parliamo delle statue antiche più famose al mondo che furono trovate nell’estate del 1972 al largo della costa calabrese. Ma da quando si trovavano lì? Secondo alcuni testimoni, furono gettate in acqua per sfuggire ai controlli della Guardia di Finanza. In realtà erano state ripescate un anno prima in Sicilia, al largo di Brucoli