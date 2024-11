Mercatini di Natale 2024 ad Asti: i più belli da vedere

A partire da fine novembre la città si trasformerà in un mondo incantato, dove le casette di legno illuminaneranno la sera e il profumo di vin brulé si mescolerà all’aria e le persone potranno dedicarsi allo shopping natalizio

Negli anni precedenti i Mercatini di Natale di Asti si snodavano lungo le suggestive vie e piazze del centro storico di Asti, in Piazza S. Secondo, Piazza Roma, Corso Alfieri e in Piazza Alfieri (lato pedonale). Dall’edizione 2023 le 130 casette dei Mercatini di Natale sono state posizionate tutte nella stupenda Piazza Alfieri. Sino al 22 dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, la storica piazza si veste a festa ospitando 130 casette in legno dove potrete trovare prodotti artigianali, gastronomia e streetfood. Nei giorni di apertura si potrà passeggiare tra luci scintillanti, profumi e musica natalizia, lasciandosi conquistare dall’atmosfera festiva.

Ruota Panoramica

Tra le novità di quest’anno dei mercatini di Natale di Asti la ruota panoramica di 35 metri. Lo spettacolo di inaugurazione dell’evento, “È l’ora della magia”, al Teatro Alfieri di Asti, si è tenuto il 12 novembre, ma l’8 dicembre arriva “È l’ora della magia-parte seconda”, un Christmas Gala in stile hollywoodiano in cui saranno presenti alcuni artisti del programma Zelig e il Sunshine Gospel Choir, composto da 40 artisti.