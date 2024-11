World Vegan Day 2024: il 2,3% degli italiani è vegano

Secondo il Rapporto Italia 2024 di Eurispes, il 9,5% degli italiani segue una dieta priva di carne o prodotti animali. Il World Vegan Day 2024 è l’occasione per riflettere sull’impatto che le scelte alimentari hanno non solo sugli animali, ma anche sull'ambiente e sulla società

Oggi, primo novembre, si celebra il World Vegan Day, istituito nel 1994 per commemorare il 50esimo anniversario della Vegan Society britannica. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione sull'impatto che le scelte alimentari e di vita hanno non solo sugli animali, ma anche sull'ambiente e sulla società in generale. L'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro ha evidenziato un crescente interesse a migliorare le condizioni legate al benessere animale, una preoccupazione che si estende in tutta Europa. Ma quanti sono i vegani in Italia? Ecco i dati più recenti del Rapporto Italia 2024 di Eurispes.