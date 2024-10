Venerdì 25 ottobre si celebra il World Pasta Day, evento voluto da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation, per raccontare e assaporare l'eccellenza italiana e celebrare un cibo simbolo della condivisione e della convivialità. I consumi totali di pasta nel mondo sfiorano i 14 milioni di tonnellate. La pasta è tra i piatti che più ricordano l'Italia e noi stessi ne siamo i più grandi consumatori. Gli italiani mangiano 23 chili annui pro capite di pasta ma siamo anche quelli che più di tutti la fanno conoscere al resto del mondo. Secondo stime raccolte da Unione Italiana Food, nel 2023 il 56% della produzione nazionale di pasta italiana è stata destinata all’estero. Parliamo di 2,2 milioni di tonnellate, in pratica 75 milioni di porzioni di pasta italiana che lo scorso anno sono state proposte nelle case e nei ristoranti di quasi 200 Paesi.



I festeggiamenti a Philadeplhia

Il World Pasta Day è giunto alla 26esima edizione per questa edizione la capitale mondiale sarà Philadelphia, dove si terranno i festeggiamenti ufficiali. Ma anche in Italia non mancherà una degna celebrazione: sono centinaia, da Nord a Sud, i ristoranti che omaggeranno la Giornata mondiale della pasta proponendo in menu i capisaldi della tradizione o fantasiose re-interpretazioni.

L'evento online

Ma la pasta si celebrerà anche online: tutti sono liberi di partecipare, postando sui social la propria ricetta con l’hashtag #WorldPastaDay e seguendo l’evento live - venerdì 25 ottobre, dalle ore 11 alle 13 - sul canale X di WE LOVE PASTA (@welovepasta_it) e sul canale X di IPO (@Int_Pasta_Org), per scoprire tante curiosità e nuove tendenze. Il dossier, pensato e realizzato per i turisti in visita nel nostro Paese, è scaricabile in versione digitale, in inglese e in italiano, sul sito welovepasta.it.