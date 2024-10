Lucca Comics and Games 2024: ospiti ed eventi da non perdere

Tra le tante sorprese, spicca la presenza di Capcom con il nuovo capitolo della celebre saga di Monster Hunter. Infatti, Monster Hunter Wilds sarà giocabile in anteprima assoluta in Italia, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi in un’esperienza di caccia mostruosa unica

Quest’anno, la kermesse toscana si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre e promette un’edizione ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Si comincia dalla primissima serata, il 30 ottobre, quando tre poster dedicati alla manifestazione si trasformeranno in scenografie sul Palco del Giglio, diventando un “graphic novel theater”, per fare da sfondo al nuovo spettacolo Concerto a due per Puccini, una bio-pièce che vuole restituire un ritratto del grande compositore e artista italiano, in un monologo interpretato dall’attore Alessio Boni.

Alcune sorprese

Tra le tante sorprese, spicca la presenza di Capcom con il nuovo capitolo della celebre saga di Monster Hunter. Infatti, Monster Hunter Wilds sarà giocabile in anteprima assoluta in Italia, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi in un’esperienza di caccia mostruosa unica. Anche Ubisoft sarà presente con Assassin’s Creed Shadows, il nuovo capitolo della saga ambientato nel Giappone feudale. Nonostante il recente rinvio dell’uscita, i visitatori potranno provare una demo esclusiva e scoprire le prime novità di questo attesissimo titolo. Ci sarà poi Bandai Namco che porterà a Lucca Little Nightmares III e il nuovo Dragon Ball: Sparking! ZERO. I fan di queste due serie potranno provare in anteprima i nuovi giochi e partecipare a numerose attività.

Lo stand Nintedo

Infine, ovviamente, c’è Nintendo che non poteva assolutamente mancare a questo appuntamento. Lo stand sarà ricco di novità, tra cui le ultime uscite per Nintendo Switch. Inoltre, per la prima volta in Italia, sarà presente un Nintendo Pop-Up Store con gadget e merchandise esclusivi.