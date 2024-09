Lucca Comics, aperta la prevendita dei biglietti per l'edizione 2024

La prevendita include quattro modalità diverse: biglietti Print@home, che vengono inviati per mail e devono essere mostrati ai Welcome Desk per ottenere il braccialetto; biglietti eTicket, che similmente consentono il ritiro del braccialetto in loco; i Fanticket, ovvero i trazionali biglietti cartoncino collezionabili e acquistabili con il servizio "Salta il Welcome Desk", che permettono invece di ricevere a casa sia il Fanticket che il braccialetto; Infine, coloro che acquisteranno gli abbonamenti riceveranno direttamente a casa il biglietto e i braccialetti.

The butterfly effect

Tema di quest'anno è il concetto di teoria del caos, l'effetto farfalla, secondo cui anche piccoli cambiamenti possono portare a grandi rivoluzioni. Per rappresentare al meglio quest'idea è stato scelto l'illustratore e maestro giapponese Yoshitaka Amano, apprezzatissimo per i suoi contributi in serie come Gatchaman e Speed Racer e conosciuto soprattutto per le sue illustrazioni della famosa saga videoludica Final Fantasy. Per il poster di questo Lucca Comics Amano ha scelto di realizzare non una ma ben tre immagini che rappresentano i tre atti della fiera, denominati overture, crescendo e un finale fantastico.

La scelta di rivolgersi ad Amano risulta azzeccata e coerente con la tematica scelta: lo stile dell'illustratore nipponico è caratterizzato da un uso vibrante del colore, linee sottile e fluide e da una mescolanza di influenze diverse tra cui Art Nouveau, fumetti occidentale, manga e ukiyo-e (stampe tradizionali giapponesi) che rimandano all'idea di caos. Lucca Comics & Games organizzerà anche una mostra dedicata all'illustratore, a cavallo tra il 2024 e il 2025, che si terrà alla Fabbrica del Vapore di Milano denominata Amano Corpus Animae. L’esposizione, unica nel suo genere, celebrerà i 50 anni di carriera del Maestro e si preannuncia già come la più grande e completa retrospettiva mai dedicata all’artista nipponico in Occidente con più di 100 opere originali.