Lucca Comics & Games 2024, The Butterfly Effect: il programma completo

Grandi ospiti, anteprime nazionali e internazionali, novità editoriali, showcase, tornei, sessioni di gioco, workshop e mostre per la fiera del fumetto più importante d'Italia. E poi, a Milano, la prima esposizione europea del Maestro Amano ascolta articolo

Dopo Ouverture e in attesa di Finale Fantastico, ecco che Lucca Comics & Games presenta il secondo atto di quest'edizione della più importante fiera del fumetto in Italia: Crescendo. Durante la conferenza stampa è stato annunciato sia il programma completo, con ospiti di grande livello, anteprime, showcase mostre e tanto altro, sia il secondo attesissimo poster a cura del Maestro Yoshitaka Amano.

Il programma: la prima serata Nella prima serata del 30 ottobre si terrà il Concerto a due per Puccini: una bio-pièce inedita sul grande compositore italiano, prodotta dal Teatro del Giglio di Lucca in collaborazione con Lucca Comics & Games. Un ritratto dell'uomo e dell'artista che esce dalla penna di Francesco Niccolini, il drammaturgo toscano che nella sua carriera ha raccontato molte vite di uomini illustri e che da alcuni anni ha iniziato un sodalizio artistico con il noto attore Alessio Boni, l’ideale protagonista di questo monologo. Uno spettacolo di grande impatto che li ha visti all’opera insieme ad Alessandro Quarta, grande compositore e violinista, autore delle musiche originali, che sarà in scena insieme ad Alessio Boni. La volontà è quella di restituire alla città di Lucca una narrazione sfaccettata e complessa di un personaggio unico nel suo genere come Puccini e avvicinare il pubblico del teatro italiano e quello delle nuove mitologie contemporanee, rappresentate in quest’opera dalle illustrazioni del Sensei Yoshitaka Amano, autore dei tre poster di Lucca Comics & Games 2024 in omaggio proprio a Giacomo Puccini. Le opere di Amano infatti andranno a formare la scenografia dell’opera. Sarà possibile acquistare i biglietti per Concerto a due per Puccini da sabato 28 settembre in biglietteria e da domenica 29 online sui siti di TicketOne e Boxol.

Comics L’area Comics conquista il centro della città e continua ad accompagnare visitatori e visitatrici alla scoperta di tutte le sfumature della Nona Arte. Ci saranno stand di editori internazionali provenienti da Francia, Stati Uniti e Taiwan e autori e autrici che arriveranno non solo da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Cina, Taiwan, Argentina, Venezuela, Messico, Marocco, Egitto, Tunisia. Saranno 82 gli editori italiani e stranieri presenti a Lucca Comics & Games, per un’edizione che vede il record di mangaka e ospiti asiatici, con 12 autori e autrici nipponici, quattro taiwanesi, tre cinesi e tre coreani del sud. Ma ci saranno anche grandi nomi del panorama del fumetto italiano, francese, statunitense e canadese. Nuvole e inchiostro dall'Oriente Dopo gli entusiasmanti annunci delle ultime settimane di Gou Tanabe (J-POP Manga), Yuto Tsukuda e Shun Saeki (Planet Manga), Akane Torikai (Dynit Manga), Usamaru Furuya (Coconino Press), Shintaro Kago (Hollow Press), Atsushi Kamijo (SaldaPress), oggi si sono aggiunti al ricco parterre Kyoutarou Azuma (disegnatore dell’adrenalinico Tenkaichi e dell’epico Versus, pubblicati da Star Comics), Baron Yoshimoto (decano del manga, esponente del gekiga e tra gli ospiti di Coconino Press), Yamada Sansuke (che chiude il terzetto di mangaka portato da Coconino Press), Asagi Yaenaga (autore horror di Enki, pubblicato da Hollow Press) e Miyako Cojima (l’artista che intreccia l’orrore con la bellezza portato da Hikari). E ancora, arriveranno dalla Cina Liang Azha (autore tra gli altri titoli di All of You e Checkmate!) e ChenXi (creatore di Of Machines and Beast, che conta più di 1,8 Miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma KuaiKan Comics) - entrambi portati da Jundo - e Yi Yang (che da oltre dieci anni vive in Italia e che ha creato l’ancora segreto stand tematico portato a Lucca dal suo editore BAO Publishing). Dalla Corea del Sud, sarà a Lucca Paskim (autrice di Lost in the Cloud alla sua prima apparizione internazionale con Jundo), Keum Suk Gendry-Kim (autrice de L'albero nudo pubblicato da BAO Publishing) e Kim Myeongmi (notissima al grande pubblico per Cos'è che non va con la segretaria Kim?, in Italia con Renoir Comics). Grazie alla collaborazione tra Toshokan e Dala Publishing, Lucca Comics & Games accoglierà una nutrita rappresentanza anche del mondo del fumetto di Taiwan composta da Ruan Guang-min (The Corner Store, Railway Sonata), HOM (Priceless) e Ding Pao-Yen (Console, 2073 in anteprima a Lucca) e ancora Monday Recover (le cui opere sono ancora inedite in Italia). Il giro del mondo in 25 artisti e artiste Arrivano a Lucca dalla Francia Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison (Edizioni BD e J-POP Manga con il volume Goldrake, seguito ufficiale dell’iconica serie di Go Nagai), Georges Ramaïoli (Zululand, Segni d’Autore), Laurent Hopman e Renaud Roche (BAO Publishing, a Lucca con l’universo di Star Wars in Le guerre di Lucas), Frédéric Pillot, specializzato in opere per bambini (Logos Edizioni). Gli appassionati di fumetto franco-belga avranno anche l’opportunità di esplorare lo stand di Les Humanoïdes associés e di scoprire il fondamentale contributo dell’editore al mondo del fumetto con la mostra dedicata alla sua rivista Métal Hurlant. Direttamente dalla Gran Bretagna arriva la coppia padre/figlio formata da Sean e Jacob Phillips (saldaPress) e Zoe Thorogood (Tutta sola al centro della Terra, BAO Publishing). Anche la compagine statunitense e canadese si arricchisce di nuovi elementi come Scott Snyder (ospite in collaborazione Star Comics e SaldaPress), Tula Lotay (Star Comics) e Kazu Kibuishi (Il Castoro) con la sua mostra a Palazzo Ducale. Oltre a Peach Momoko (nata in Giappone e da oltre un decennio impegnata nel fumetto statunitense, già vincitrice di un Eisner Award), Panini Comics porterà a Lucca una vera superstar del mondo della sceneggiatura, Jeph Loeb (autore di Batman: Il lungo Halloween, Batman: Hush). E ancora, Daniel Clowes (Coconino Press); Sweeney Boo (Edizioni BD), Craig Thompson (Rizzoli-Lizard), Dustin Nguyen (BAO Publishing) e Skottie Young (in anteprima con Ain't no grave). Il venezuelano Jorge Corona giungerà in Italia dal Sud America, come l’argentino Carlos Barocelli, che sarà presente al festival con Il Passeggero dell’U-977 (Edizioni Segni d’Autore). Il viaggio continua toccando le coste del Nord Africa con le tre artiste-attiviste Takoua Ben Mohamed (Beccogiallo), Zainab Fasiki (001 Edizioni) e Deena Mohamed (Coconino Press) che saranno al centro della già annunciata mostra a Palazzo Ducale Kalimatuna: le nostre parole di libertà. Viaggio in Italia in 10 appuntamenti Il fitto programma culturale di questa edizione include decine di proposte che regaleranno grandi emozioni a lettori e lettrici, che potranno incontrare dal vivo alcuni dei nomi più autorevoli del fumetto. Tra le prime proposte, un decalogo (anzi un endecalogo) di incontri in cui autori e autrici italiani si confronteranno tra sfide del presente, visioni del futuro, momenti di riflessione e introspezione, temi di forte attualità, grandi anniversari e festeggiamenti. I primi 30 anni di Panini Comics al Teatro del Giglio (30 ottobre); Tutte le mie cose belle sono rifatte al San Girolamo (30 ottobre), un evento-spettacolo intimo e pubblico al tempo, in cui Fumettibrutti concluderà idealmente la sua trilogia ora tetralogia; sempre al San Girolamo (31 ottobre) L’ora più blu: l’alba del fumetto italiano con Valentina Gallucci in arte VAGA, Federico Pace, QuasiRosso e SPAM il mandarino psichico, la new wave generazionale di talenti del fumetto italiano; La Toscana delle Donne a Lucca comics & Games in Sala Tobino (1 novembre) con Alice Milani, Rita Petruccioli, Margherita TramutolI, Cristina Manetti (Regione Toscana) e le curatrici di Lucca Comics & Games, all’interno della III edizione de La Toscana delle Donne, volta alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, viene lanciata la collaborazione con il festival che cura la mostra collettiva di Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli, che con la loro arte svilupperanno il tema dell’anno a guidare l’intero progetto; in Auditorium del Suffragio (1 novembre) Non si può più dire niente: l’importanza delle parole nell'epoca delle censure con Fumettibrutti, Zeinab Fasiki, Emiliano Pagani, Andrea Coccia, Gianluca Costantini, Elettra Stamboulis e Mara Famularo, a cura di Marco Rizzo per decidere se nell’epoca dei social e di una comunicazione sempre più aggressiva esiste ancora la censura e come limita creatività e giornalismo; Il Gigacirco è in città! in San Romano (1 novembre) dove fra umani grandi, umani piccoli, umani laser, umani strani, unicorni e cose spaziali, bruchi canterini, paperi, panda, rane e un sacco di cani potrete venire a scoprire il fantastico mondo di Sio, Dado, Fraffrog, Giacomo Bevilacqua, e tutti gli altri fenomeni di questo gigacirco; Il Keynote di Sergio Bonelli Editore al Teatro del Giglio (2 novembre), l’imperdibile incontro-spettacolo durante il quale saranno presentate al pubblico le novità editoriali e multimediali dell’editore; in San Giovanni (2 novembre) con Giacomo Bevilacqua, Francesca Torre, Sara Malucelli ed Edo Massa Come stai? , graphic novel a confronto in un viaggio dentro ognuno di noi, per riflettere su emozioni, percezioni del mondo, introspezioni con punti di vista e sensibilità differenti; Valentina è vera! sempre in San Giovanni (2 novembre) con Sergio Gerasi e la famiglia Crepax per una presentazione che racconta la prima nuova storia di Valentina di Guido Crepax, scritta e disegnata da Sergio Gerasi e ambientata a Milano nei giorni nostri; La meraviglia intorno a noi in San Romano (2 novembre) dove autori e autrici svelano i segreti delle proprie storie fantastiche e di tutti quei personaggi che sanno rapire e guidare in avventure straordinarie con Barbara Canepa, Florent Sacré e Matt Dixon; infine Lucca Comics & Games: una storia, tante storie in San Girolamo (3 novembre), padri e figlie, madri e figli si incontrano per raccontare le loro storie e i loro intrecci nati proprio durante Lucca Comics & Games con Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Marco Di Grazia, Pio e Marco Corveddu, Riccardo e Silena Moni, Stefano e Giulia Prodiguerra.

20 ANNI di TUNUÉ - Tunué festeggia a Lucca Comics&Games 2024 i suoi 20 anni. Per l’occasione porta a Lucca una straordinaria squadra di ospiti internazionali a partire da Gene Luen Yang: in contemporanea all’uscita del suo nuovo graphic novel Un anno per amarti, sarà per la prima volta in Italia il pluripremiato autore statunitense (Eisner Award, Harvey Award, National Book Award, Printz Award) già National Ambassador for Young People’s Literature. Non poteva mancare per questo anniversario speciale il maestro del fumetto contemporaneo Paco Roca. E ancora, Tony Sandoval, Barbara Canepa e Florent Sacré. Tra gli autori italiani il campione di freddure PERA TOONS che sarà protagonista di una mostra esclusiva e di tantissimi appuntamenti in fiera. Spazio anche ai ragazzi con il secondo volume di Sonic, le nuove avventure di Brina di Christian Cornia e Giorgio Salati e il cofanetto de La Banda del pallone di Loris De Marco e Enrico Nebbioso Martini.

TORNA FOODMETT I - Torna anche quest'anno, in esclusiva per Lucca Comics & Games, Foodmetti - Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico che sarà ospitato all’interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, e la cui area ristoro sarà diretta dallo chef Cristiano Tomei. Testimonial d’eccezione per l’edizione 2024 sarà lo chef Bruno Barbieri che incontrerà il pubblico e sarà protagonista non solo della locandina disegnata da Peach Momoko, vincitrice di due premi Eisner, ma anche di un albo speciale di Diabolik scritto da Tito Faraci e disegnato da Giuseppe Camuncoli ed Elia Bonetti, che sarà distribuito in esclusiva a Foodmetti. A Foodmetti sarà anche presentato Cavolo, che fico!, un progetto - nato dalla collaborazione tra Area Performance ODV, promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana - dedicato all’educazione alimentare, con le illustrazioni di Sio, le ricette originali di Cristiano Tomei e le informazioni alimentari di Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli e la cura editoriale di SaldaPress. ATHLETICON, LO SPORT NEL FUMETTO - A Lucca anche l’innovativo progetto editoriale che unisce il mondo dell’atletica leggera a quello del fumetto, con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport attraverso la narrativa illustrata. Durante il festival sarà possibile incontrare alcuni degli atleti protagonisti del fumetto: Larissa Iapichino (salto in lungo), Leonardo Fabbri (getto del peso) e Sveva Gerevini (prove multiple - eptathlon), freschi di partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.

Japan Town Torna anche quest’anno al Polo Fiere la Japan Town, l’angolo di Giappone più atteso d’Italia, uno dei padiglioni più amati e più grandi di tutta Lucca Comics & Games. E quest’anno la Japan Town sarà ancora più ricca: oltre 120 espositori, dagli action figure all’artigianato tradizionale, dai gadget all’abbigliamento, dai videogiochi retro alle arti marziali, a tutte le informazioni per viaggiare e studiare in Giappone. Tornano gli eventi sul palco del Japan Live, torna la zona coin op per giocare. L’area food sarà più grande e più comoda. E poi, le grandi novità: l’Area Mangaka, con showcase a tema per chi aspira a diventare un mangaka; la mostra per i 50 anni dei Chogokin, i robottini di metallo che hanno appassionato migliaia di collezionisti in tutto il mondo, curata da Fabrizio Modina e realizzata in collaborazione con Cosmicgroup e Tamashii Nations. E un bellissimo spin-off della mostra sarà dedicato al mecha-design del sensei Shoji Kawamori, che sarà per la prima volta in Italia, ospite di Lucca Comics & Games, Cosmicgroup e Dynit.

Movie Il cinema e le serie tv si danno appuntamento a Lucca Comics & Games nell’area Movie a cura di QMI, che offrirà al pubblico del community event attesissime anteprime di film e serie, ma anche incontri esclusivi con i protagonisti, proiezioni speciali ed eventi da non perdere. IL MEGLIO DEL MOVIE DAI MAGGIORI PLAYER - Prime Video sarà presente a Lucca con due eventi dedicati a due titoli attesissimi per la prossima stagione. Il primo appuntamento - il 1° novembre - sarà dedicato a Citadel: Diana, nuova serie italiana dal mondo di Citadel, con la partecipazione di Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio. Per gli appassionati di animazione, sarà imperdibile - il 3 novembre - l’appuntamento con Hazbin Hotel, la dark comedy musicale animata, creata da Vivienne Medrano, che vedrà a Lucca le voci italiane, Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Gabriele Patriarca, Edoardo Stoppacciaro e una certa faccia radiofonica. Torna a Lucca anche Disney+ con la serie live action Marvel Television Agatha All Along. Mercoledì 30 ottobre alle 18:00 presso il cinema Astra il pubblico potrà vedere in anteprima gli ultimi due episodi della serie incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. Netflix torna a Lucca Comics & Games con una serie di appuntamenti imperdibili, a partire da Piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game, in cui i fan si potranno immergere nella serie, a tutt’oggi, più popolare su Netflix dopo più di due anni dalla sua uscita. L’appuntamento speciale è fissato in particolare per il 31 ottobre, quando il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità dell’attesissima seconda stagione di Squid Game, che sarà disponibile solo su Netflix dal 26 dicembre. Nel corso della manifestazione ci saranno anche altre sorprese da scoprire in tutta la città, a partire dall’iconica bambola che dominerà Piazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli 1,2,3 stella. Universal Pictures accoglierà i fan in uno spazio esclusivo dedicato a Wicked, uno dei titoli più attesi della stagione, con un padiglione in cui sarà vivere un’imperdibile esperienza con i costumi del film e altre imperdibili sorprese. Grande ritorno per Crunchyroll che sarà a Lucca Comics & Games con un padiglione dedicato, all’interno del quale i fan potranno sperimentare giochi e attività, sessioni di musica e danza, con la possibilità di vincere imperdibili premi. Oltre allo spazio espositivo, Crunchyroll presenterà in un panel alcune attesissime novità sulle serie anime in arrivo sulla piattaforma, con ospiti a sorpresa, oltre a screening esclusivi. Toei Animation Europe torna a Lucca Comics & Games 2024 con tanti ospiti e iniziative. Al Caffè delle Mura anche quest’anno ci sarà lo stand One Piece, che celebrerà il 25esimo anniversario del titolo. Con l’occasione, saranno presenti gli ospiti Tatsuya Nagamine e Kenji Yokoyama per screening, panel e tanto altro. Tornano anche le PreCure con lo screening del film Wonderful PreCure, la produttrice Aki Murase e una mostra sul franchise. 25esimo anniversario anche per Digimon, a loro volta presenti con screening, mostra e con la produttrice Yu Kaminoki. In arrivo anche Dragon Ball DAIMA con i primi 3 episodi della serie che saranno proiettati in sala per la prima volta in versione originale con sottotitoli in italiano, e molte altre sorprese per i fan di Dragon Ball. QUATTRO DOCUMENTARI PER RACCONTARE LA COMMUNITY DI LUCCA C&G - Nell’attesa di festeggiare il suo sessantesimo compleanno nel 2026, Lucca Comics & Games presenta un progetto unico nel suo genere realizzato insieme ad I Wonder Pictures, casa di distribuzione cinematografica indipendente. Durante l’edizione 2024 prenderanno il via le riprese del primo di quattro documentari che racconteranno l’universo e la community di Lucca Comics & Games. I quattro film arriveranno in sala nei prossimi quattro anni distribuiti da I Wonder Pictures e successivamente sulla piattaforma IWONDERFULL. NOVITÀ 2024, LE NOTTI HORROR - Per gli appassionati del brivido QMI lancia inoltre una grande novità per questa edizione, Le Notti Horror di Lucca Comics & Games, quattro serate dal 30 ottobre al 2 novembre introdotte dal regista Roberto De Feo con una selezione di chicche del genere. Tra i film in programma: Longlegs di Osgood Perkins (Be Water Film in collaborazione con Medusa Film), The Substance di Coralie Fargeat (I Wonder Pictures), Demoni alla presenza del regista Lamberto Bava, The Primevals (Minerva Pictures insieme a Bizzarro Movies). LE GRANDI ANTEPRIME - Spazio anche alle grandi anteprime cinematografiche tra cui: per Lucky Red Hayao Miyazaki e L’airone, documentario del regista Kaku Arakawa dedicato al grande maestro e il nuovo film dei Looney Tunes; Gli Effetti Visivi di Napoli - New York, documentario di Stefano Germinal e Manuel De Pandis che esplora il lavoro dietro agli incredibili effetti di Napoli - New York, nuovo film diretto da Gabriele Salvatores prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema al cinema dal 21 novembre con 01 Distribution, accompagnato da un incontro alla presenza Gabriele Salvatores e Victor Perez; Flow, capolavoro d’animazione che ha incantato il festival di Cannes presto in sala con Teodora Film; Prophecy, nuova pellicola targata Brandon Box ispirata al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui e pubblicato da J-POP Manga, che porta sul grande schermo la storia avvincente di Paperboy; 2025 Armageddon di Michael Su, distribuito in digitale da Minerva Pictures e presentato in collaborazione con Full Action, film ambientato in un futuro distopico in cui la Terra è devastata da una catastrofe globale. L’AREA MOVIE PER OGNI ETÀ, DAI PIÙ PICCOLI AL VINTAGE - Per i più piccoli, spazio al Teen Titans GO! Adventure Park in Piazza Real Collegio per un’esperienza di intrattenimento unica ed emozionante in compagnia dei protagonisti della storica serie animata in onda su Cartoon Network. E ancora due appuntamenti imperdibili targati Mediaset Infinity con la proiezione su grande schermo di Ghostbusters e per i fan di Lupin un talk dedicato al famoso ladro gentiluomo con una proiezione speciale di Lupin III - Il Castello di Cagliostro. Per gli appassionati di gaming, Dmax presenta a Lucca il nuovo format Videogame Hunters, la prima serie factual dedicata all’universo del retrogaming in Italia. Tra gli ospiti dell’area Movie anche la produttrice Ellida Bronzetti, insieme ai registi dell’animazione Giuseppe Squillaci e LRNZ, per un workshop dedicato alla realizzazione delle animazioni del film Il Segreto di Liberato.

Fantasy GRANDI NOMI E ANNIVERSARI IMPERDIBILI - Dopo i già annunciati R.L. Stine, padre di Piccoli Brividi, Stuart Turton e Felicia Kingsley, il panorama della letteratura e illustrazione fantasy, si amplia e accoglie a Lucca Comics & Games grandi nomi del panorama internazionale ed esordi promettenti, anniversari rinomati ed esposizioni che esplorano dall’Arte Fantasy più classica alle tinte acide al neon di Cyberpunk fino agli orrori che si celano nell’animo umano. Per il 2024 Luk For Fantasy dà appuntamento a tutti gli appassionati negli spazi del padiglione San Martino, con gli stand di Mondadori, GeMS, Fazi Editore, Neri Pozza Editore. Gli amanti dell’illustrazione dei grandi Maestri fantasy e dei mondi fantastici legati alle grandi saghe ludiche, invece, potranno esplorare il padiglione Carducci, dove troveranno gli stand di Fanucci e di Maestri come Ciruelo, Steve Argyle, Jesper Ejsing, mentre artisti come il Maestro dell’Arte Fantasy spagnola Maren, o grandi nomi legati all’anniversario di Dungeons & Dragons quali Erol Otus e Tyler Jacobson saranno ospiti di espositori come Corner4Art, Legacy e Mondiversi. Proprio al grande illustratore spagnolo Maren e al fratello Sanjulian sarà dedicata l’esposizione negli spazi del padiglione Carducci Sanjulian & Maren: l'Arte nel Sangue, dove saranno esposte alcune delle più iconiche opere dei due fratelli. Saranno due le grandi Saghe che quest’anno compiranno 20 anni: la saga del Mondo Emerso di Licia Troisi, che celebrerà questa ricorrenza domenica 3 novembre all’Auditorium San Girolamo con l’autrice e Maria Chiara Lo Gerfo (nei panni di Nihal), Michele De Blasi (che presterà il volto a Sennar), Francesco Lepri (interprete di Ido) e Manuela Giacchi (Soana). Anche Ulysses Moore, la serie di romanzi fantasy di Pierdomenico Baccalario, che sarà presente tutti i giorni del festival, compie vent’anni e torna in libreria con una nuova ristampa, per i tipi di Piemme. Complice l’uscita della nuova traduzione de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien a opera dello scrittore Wu Ming 4, nonché esperto dell’opera del Professore di Oxford, Lucca Comics & Games ospiterà un ciclo di incontri dedicati alla Terra di Mezzo in collaborazione con Bompiani e AIST (Associazione Italiana Studi Tolkieniani). Anche l’audiolibro del Signore degli Anelli sarà al centro delle celebrazioni tolkieniane a Lucca Comics & Games grazie ad Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), che porterà tre eventi in sala con momenti di lettura dal vivo. Ad animare gli eventi ci saranno Caleel e Arianna Craviotto durante i primi due giorni della fiera, mentre l’evento di sabato 2 novembre sarà animato dalla presenza di Massimo Popolizio, attore, regista teatrale e doppiatore italiano che ha dato voce alla trilogia del Professore di Oxford. Popolizio sarà moderato dall’autrice e divulgatrice Licia Troisi. Gli appassionati delle avventure Marvel potranno assistere all’evento Supereroi in cuffia, una live performance della serie Audible Original italiana Marvel’s Wastelanders con la speciale partecipazione di Lella Costa nel ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera, che insieme a Iron Man (Marco Mete), Logan/Wolverine (Luca Biagini) e J.A.R.V.I.S. (Davide Marzi), arriva a Lucca Comics & Games per dar voce all’ultima disperata battaglia contro le forze del male. Un live reading immersivo e coinvolgente, seguito da una presentazione dell’intera saga, che porterà gli ospiti dentro l’ultima stagione di Marvel’s Wastelanders. Gli appassionati della Fantasy troveranno a Lucca Comics & Games anche grandi nomi internazionali e nuovi esordi: per la casa editrice Fazi Editore sarà presente Christopher Buehlman, l’autore del volume Il ladro linguanera; Mondadori sarà protagonista con tre autrici internazionali di fantasy e distopia: Ellen Kushner e Delia Sherman, autrici a quattro mani della saga Riverside. La trilogia; Samantha Shannon, autrice de Il priorato dell’albero delle arance, presenterà al pubblico del festival la saga distopica The bone season. IMMANCABILE LA NARRATIVA DEDICATA AI RAGAZZI - Mondadori Libri per ragazzi lancerà in occasione della fiera Vendetta d’inchiostro, quarto titolo della saga d’inchiostro. Un grande ritorno, che porterà per la prima volta a Lucca l’autrice Cornelia Funke per un incontro moderato da Carmelo Romano, alias Timida libreria del Riccio. Grande ritorno, invece, per Rizzoli dell’illustratrice francese Rébecca Dautremer, che mancava al festival dal 2012. Dautremer sarà protagonista di un incontro moderato da Megi Bulla (La biblioteca di Daphne su TikTok). L’illustratrice francese svolgerà anche una masterclass dedicata al mondo dell’illustrazione. Sempre per Rizzoli, torna a Lucca Comics & Games con il suo nuovo romanzo per ragazzi di Fiore Manni, Il Re delle Volpi, che presenterà in un incontro accompagnata da Michele Monteleone. IL RITORNO DI NO CURVES E I 40 ANNI DI NEUROMANTE - La cultura cyberpunk, nata negli anni Ottanta con opere come Neuromante di William Gibson, ha influenzato numerosi campi artistici, dalla musica al cinema fino all’arte visiva. L’artista NO CURVES, tra i massimi esponenti della tape art che mancava al festival dal 2019, si inserisce in questa tradizione con il progetto NEON RUNNERS e torna a Lucca Comics & Games con l’esposizione omonima. Ricordato per le bellissime performance dal vivo nel padiglione Carducci, NO CURVES sarà presente nello spazio di Cook&Becker, altro grande ritorno di questo 2024, con una serie di stampe ufficiali di pregio in edizione limitata dedicate proprio al mondo di Cyberpunk 2077 by CD Projekt RED. Questa serie sarà acquistabile unicamente presso gli spazi espositivi all’interno del Padiglione Carducci. Le celebrazioni non sono però finite: per i 40 anni dalla prima pubblicazione di Neuromante, NO CURVES firma una speciale edizione limitata del libro, pubblicato da Mondadori, che sfoggia in copertina la sua opera ispirata al romanzo di William Gibson, di cui sarà realizzata un’installazione urbana di oltre 6 metri durante il festival. DORIAN GRAY EXPERIENCE - Negli spazi del mezzanino della Fondazione Banca del Monte, Lucca Comics & Games, in collaborazione con L’ippocampo, presenta l’experience Dorian Gray: La stanza delle vanità. Una decadente stanza vittoriana accoglierà il pubblico del festival alla scoperta dell’opera Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde illustrato da Benjamin Lacombe, che torna a Lucca dal 1° al 3 novembre. Oltre alla presenza delle tavole originali, l’esperienza vuole dare risalto alla ricca ricerca filologica compiuta dall’illustratore per comprendere appieno i significati, la genesi del testo e il messaggio che l’autore Oscar Wilde voleva veicolare. Un romanzo che ha un profondissimo legame con la nostra contemporaneità, grazie a un tema cruciale: la vanità che si tramuta in ossessione. LA CAVALCATA DEL ROMANTACY - Dopo l’annuncio della presenza al festival di Felicia Kingsley. Il programma dedicato a quei mondi pop della narrativa che vanno oltre la classica etichetta di “fantasy” si arricchisce di altri nomi italiani e internazionali. Arriva per la prima volta a Lucca Comics & Games Hazel Riley, che con il suo Game of Gods - discesa agli Inferi è uscita prima su Wattpad e poi è stata pubblicata da Sperling & Kupfer, che ha continuato la saga. Per Il Castoro OFF, la nuova etichetta di narrativa fantastica della casa editrice di fumetti, saranno presenti A. B. Poranek, autrice del romanzo Where the dark stands still. La foresta dell’amore eterno, e Ella Archer, autrice insieme alla sorella la saga The hidden society per presentare il secondo volume Abissi e incanto. Dal debutto della nuova collana di Rizzoli La biblioteca di Daphne, sarà presente al festival l’autrice statunitense Penn Cole per presentare il nuovo romanzo Glow of the everflame, che segue Spark of the everflame uscito nell’aprile del 2024.

Games TRIBUTI, DOCUMENTARI E MOSTRE PER I 50 ANNI DI D&D - Sono trascorsi cinquant’anni da quando, nel gennaio del 1974, la fantasia di David Lance “Dave” Arneson e il pensiero sistematico di Gary Gygax hanno dato vita alla pubblicazione di Dungeons & Dragon, rendendo possibile per la prima volta l’idea di raccontare collettivamente una storia nella quale i giocatori possono assumere i ruoli di eroi e protagonisti. Una rivoluzione culturale della narrazione interattiva che ha esercitato un'influenza decisiva sulla cultura popolare da sempre abbracciata da Lucca Comics & Games che, per celebrare questo anniversario, ha deciso di dedicare non uno ma due tributi unici al mondo a Dungeons & Dragons. Per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, in una mostra unica al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione, i due saranno presenti nei giorni della manifestazione. La mostra sarà accolta dalla straordinaria Chiesa dei Servi, ripensata per accogliere un percorso editoriale e artistico che lasci anche grande spazio all’esperienza e al gioco giocato. Per lasciare una traccia permanente nella città del gioco per antonomasia l’amministrazione comunale di Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino, in modo definitivo, a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons. Per indagare il presente e futuro del primo e più longevo gioco di ruolo sarà presente a Lucca Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player's Handbook. Ed è proprio al baluardo San Paolino che sarà ubicato lo stand di Dungeons & Dragons, dove sarà possibile incontrare alcuni degli artisti che hanno siglato con le loro opere la storia recente di D&D, e il sotterraneo adibito ad area gioco, in cui si potrà partecipare a sessioni di Dungeons & Dragons con alcuni dei più noti content creator che gravitano attorno all’universo del gioco di ruolo più famoso al mondo. Le attività legate a D&D non terminano qui, Francesco Lancia, accompagnato da nuovi ospiti inediti, sarà il mattatore alla conduzione di un nuovo appuntamento con Dungeons & Deejay Lucca Comics & Games Special Edition. Sempre Lancia condurrà anche una nuova edizione della RPG Night Live, in cui verrà giocata una nuova avventura ambientata a Lucca con ospiti di eccezione quali Zoltar, Camihawke e Barbascura X. Per festeggiare il 50° anniversario del più celebre dei giochi di ruolo, Rai Cultura e Rai4 dedicheranno a D&D una puntata speciale del magazine intitolata Wonderland: nella tana del drago - 50 anni di Dungeons & Dragons. Scritto da Andrea Fornasiero e diretto da Giuseppe Bucchi, lo speciale, in forma di documentario con numerosi intervistati di fama nazionale e internazionale, che si articola su un doppio registro e un doppio racconto. Al centro della narrazione la storia di Dungeons & Dragons: dalla genesi fino alle ultime versioni e al successo di Baldur’s Gate III, il videogame derivato dal gioco. Uno speciale volto a dimostrare l’essenza del gioco stesso con sezioni incorniciate da scene di una partita di Dungeons & Dragons giocata in uno studio Rai da attori, scrittori e artisti italiani. Nella tana del drago sarà presentato in anteprima durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, lo speciale sarà poi in onda su Rai4 lunedì 4 novembre e subito disponibile su RaiPlay. Rai è main media partner di Lucca Comics & Games e come lo scorso anno, Rai Cultura racconterà i cinque giorni del “community event” più importante d’Europa con uno spin-off quotidiano del magazine Wonderland. ANTEPRIME MONDIALI E ARTISTI INTERNAZIONALI PER I TRADING CARD GAME - Al centro del Padiglione Carducci anche i giochi di carte collezionabili. Per Magic:The Gathering, il primo trading card game, torna infatti la Magic Alley che ospiterà ben 10 artisti di fama internazionale e tanti tavoli per giocare. Inoltre, in un’anteprima europea esclusiva per Lucca Comics & Games, sarà possibile partecipare a demo esclusive della Beginner Box (Kit per Principianti) di Fondamenti di Magic: The Gathering. Disney Lorcana TCG sarà protagonista all’interno dell’enorme stand di Ravensburger Italia, dove sarà possibile ammirare un Illuminarium a grandezza naturale e provare il gioco. Anteprima mondiale a Lucca Comics & Game per Star Wars™: Unlimited. In tutto il mondo, infatti, gli eventi pre-release del set 3, Il Crepuscolo della Repubblica, avranno luogo il giorno venerdì 1 novembre, ma a Lucca Comics & Games prenderanno il via già da mercoledì 30 ottobre. Due giorni di pre-release esclusivo in cui tutti i giocatori e i fan di Star Wars italiani potranno vedere, provare e assaporare il nuovo set prima di tutti. E non finisce qui, ampio spazio sarà dedicato anche a Yu-Gi-Oh! e One Piece Card Game. TORNA IL PALCO DEL GAMES - Sempre il Padiglione Carducci sarà il centro focale per tutte le attività legate al gioco da tavolo. Torna, dopo il successo ottenuto con il suo debutto durante la scorsa edizione, il Palco del Games, su cui si avvicenderanno attività, presentazioni ed entusiasmanti giocate dal vivo. Tra le varie presentazioni, per gli appassionati del power metal e dell’epic metal e non solo, i Blind Guardian presenteranno From the Other side, il gioco da tavolo ufficiale della band tedesca. Un gioco altamente cooperativo in cui è fondamentale che gli eroi concertino le proprie azioni, concordino una corretta strategia e stabilendo l’ordine giusto con cui affrontare le creature per giungere alla vittoria. Pubblicato da Scribabs e creato da Frederik Ehmke dei Blind Guardian e Marco Valtriani, con la direzione artistica di Paolo Vallerga, From the Other side sarà presentato proprio da Frederik Ehmke e Hansi Kürsch dei Blind Guardian. Il Palco del Games vedrà anche la presentazione di Tasso del Male e Granchio del Cocco, la nuovissima espansione di Evolversi Male, il divertentissimo e irriverente gioco da tavolo edito da MS Edizioni e creato da Alessandro Cuneo, con la partecipazione di Barbascura X e le illustrazioni di Enrico Macchiavello. TRA LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO IL LUCCA GAMES CAFÉ, OLTRE 70 TAVOLI PER GLI APPASSIONATI GIOCATORI E NON SOLO - L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games vedrà anche l’apertura delle porte del Lucca Games Café, una specialissima sorpresa per tutti gli appassionati del gioco analogico. Uno spazio con oltre 70 tavoli appositamente per i giocatori, che si aggiungerà alla più ampia tensostruttura del Padiglione Carducci. Il Lucca Games Café sarà la nuova casa di molte delle storiche attività legate al mondo del gioco, come la Ludoteca, le Ruolimpiadi, il Torneo di Mastering, il Play with the Designer, l’Angolo del Cinghiale, il Gioco di Ruolo dell’anno, le sessioni di gioco multi tavolo in collaborazione con le case editrici del mondo del gioco di ruolo e molto altro ancora. In collaborazione con Gem Quality Games Supply, qui sarà presente anche il Tavolo Spotlight, un tavolo da gioco professionale totalmente dedicato alla presentazione delle principali novità editoriali del mondo del gioco analogico presentate a Lucca. Ad animare questo nuovo spazio anche un palinsesto dedicato alla presentazione delle principali novità dei giochi da tavolo e un calendario di tornei ricco di eventi per tutti i gusti creato con il supporto dei principali editori di gioco da tavolo e di ruolo del padiglione Carducci. Tra le attività torneistiche più attese Challengers!, in collaborazione con Asmodee; Bang!, in collaborazione con Dv Giochi; Bang! The Dice Game, in collaborazione con Dv Giochi; Carcassonne, in collaborazione con Giochi Uniti; Catan, in collaborazione con Giochi Uniti; Mindbug, in collaborazione con Pendragon e Dorf Romantik, in collaborazione con Red Glove. Novità di quest’anno allo stand di Legacy Collectibles, la galleria d'arte che celebra la passione per il fantasy e i "collectibles", che avrà un'area espositiva dedicata nel prestigioso Padiglione Carducci. Qui, gli appassionati avranno l'opportunità di incontrare quattro illustratori di fama internazionale, protagonisti indiscussi nel mondo dei giochi e dell'illustrazione fantasy: Gaboleps, Igor Kieryluk, Jesper Ejsing e Karl Kopinski. IL PRIMO POP-UP LEGO - ll Gruppo LEGO torna a Lucca, inaugurando il primo pop-up LEGO® Certified Store in partnership con Percassi. Il negozio si troverà in Piazza San Romano e avrà una dimensione di 90mq con a disposizione un assortimento completo, incluse le novità, i set LEGO dedicati al mondo gaming, le esclusive dei LEGO Certified Store, e tante iniziative pensate per i fan del brand. Rimanendo a tema LEGO, Asmodee porterà a Lucca Comics & Games Monkey Palace, il primo gioco da tavolo realizzato in collaborazione con LEGO e che fa dei celebri mattoncini un elemento fondamentale. Per i fan della serie Netflix Mercoledì, Asmodee prevederà delle attività per promuovere il gioco da tavolo ufficiale Mercoledì: l’Attacco dell’Hyde. Infine, sempre per gli amanti dei giochi di ruolo horror, farà il suo debutto proprio a Lucca Comics & Games Arkham Horror - Il Gioco di Ruolo, con uno start set ideato appositamente per muovere i primi passi nel mondo lovecraftiano di Arkham Horror. A TU PER TU CON I GORMITI…THE NEW ERA - Giochi Preziosi sarà protagonista dell'edizione 2024 di Lucca Comics – nella sezione Lucca Junior – con lo straordinario mondo dei GORMITI. Lo stand sarà interamente ispirato a GORMITI: THE NEW ERA, la nuova live action che presto andrà in onda su RAI2 e sui canali tematici RAI. I fan di Gorm e di tutti i personaggi della nuova serie potranno vivere un’esperienza immersiva straordinaria nel mondo dei GORMITI, partecipando a sfide avvincenti e prendendo parte a numerose attività interattive dedicate ai loro eroi preferiti. Non mancherà la possibilità di incontrare dal vivo gli attori della nuova serie e le mascotte ufficiali. Sarà un’occasione imperdibile anche per scoprire e toccare con mano le nuove collezioni di personaggi, create da Giochi Preziosi.

©IPA/Fotogramma

Videogame MONSTER HUNTER WILDS, ANTEPRIMA ITALIANA - Giocabile per la prima volta in esclusiva italiana, Capcom, leader mondiale nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi, porterà a Lucca Comics & Games Monster Hunter Wilds™. La nuova evoluzione della pluripremiata serie Monster Hunter™ - in uscita in contemporanea mondiale nel 2025 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e Steam con supporto crossplay – invaderà la Casermetta San Regolo con postazioni di gioco che permetteranno ai fan di cacciare in due quest imperdibili, in singleplayer e in multiplayer. Inoltre, il dungeon della Casermetta San Regolo prevederà avvincenti attività da veri cacciatori, in partnership con Red Bull. Esclusiva la presentazione del gameplay in cui Jonno Stanton, Senior Community Manager e Brand Ambassador di Monster Hunter Wilds™, condividerà con i cacciatori italiani uno sguardo approfondito sul gioco di prossima uscita. LIFE IS STRANGE, L’EVENTO IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI E NON SOLO - Sabato 2 novembre si terrà un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono aiutare a risolvere un omicidio: Lucca Comics & Games 2024 ospita il live gameplay di Life is Strange: Double Exposure, la serie di successo, torna a Lucca per presentare l'inizio del gioco e dare la possibilità agli spettatori di aiutare a svelare il mistero e risolvere un omicidio dal vivo. Life is Strange: Double Exposure, vede il ritorno di Max Caulfield, amata protagonista del primo capitolo e verrà giocato dal vivo con i membri del pubblico. A condurre l'evento saranno Cydonia, Ckibe e Claudio Di Biagio, che coinvolgeranno il pubblico in un'esperienza di gioco interattiva. Gli spettatori diventeranno i detective di questa avventura misteriosa e soprannaturale, contribuendo alle scelte narrative che influenzeranno il corso della storia. Life is Strange: Double Exposure, in uscita il 29 ottobre, offre una trama ricca di emozioni e scelte difficili, e durante il gioco dal vivo sarà il pubblico a decidere il destino dei personaggi.

A seguire i fan avranno l'opportunità di incontrare Cydonia in un esclusivo Meet & Greet presso la Cappella Guinigi. IL MEGLIO DAI MAGGIORI PLAYER DEL VIDEOGIOCO - Con uno stand dedicato al nuovo videogioco Assassin’s Creed Shadows, in uscita il 15 novembre, Ubisoft torna a Lucca Comics & Games 2024. Presenza ricorrente della fiera lucchese, Assassin's Creed porta i fan nel Giappone feudale per sorprenderli e intrattenerli con molteplici attività e una collaborazione speciale con Red Bull. Non mancheranno Lucca Comics & Games Bandai Namco e BANDAI SPIRITS con un grande ritorno alla Palestra Ducale Maria Luisa (sede dell’edizione 2023), dove tutti gli appassionati potranno avere un loro punto di ritrovo e di contatto con l’azienda in oltre 400mq dedicati all’intrattenimento a 360 gradi. Lato videogame, Bandai Namco porterà per la prima volta in Italia e in anteprima Little Nightmares III (in uscita nel 2025), dando così la possibilità ai fan di provarlo con mano. Uscito da pochi giorni, l’altra grande area sarà dedicata a DRAGON BALL: Sparking! ZERO, che segna il ritorno della seria Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni. Presenti anche le aree Banpresto, Gunpla, Ichiban Kuji, Gashapon. Ultimo, ma non meno importante, non mancheranno anche gli store ufficiali dell’azienda per acquistare videogiochi, figurine, collectibles e molto altro. Dal 30 ottobre al 3 novembre, torna l’appuntamento con Nintendo tra le mura di Lucca Comics & Games. Le più recenti esclusive rilasciate su Nintendo Switch e tante attività e sorprese, animeranno per tutti i giorni lo stand monografico sito come da tradizione in piazza Bernardini. Grande novità di quest’anno sarà la presenza, nella stessa piazza, del primo Nintendo Pop-Up Store italiano, ricco di esclusivi gadget e accessori a tema, imperdibili per tutti i fan. Inoltre, il divertimento continuerà per tutta la città con una speciale area dedicata alla saga di Pikmin, allestita nel Giardino degli Osservanti, e la possibilità di visitare, nella giornata del 30 ottobre, il treno ufficiale The Legend of Zelda del Regionale di Trenitalia. Riot Games ritorna anche per l’edizione 2024 in quello che ormai è il quartier generale italiano della sua community: Il Riot Stadium in collaborazione con PG Esport. Tante le attività in programma, tra cui le finali del Torneo Console di VALORANT Italia-vs-Spagna, i Watch Party dedicati alle Finals dei WORLDS 2024 di League of Legends, l’imperdibile finale del Cosplay Grand Tour, che incoronerà il miglior cosplayer Riot Games italiano e molte altre attività legate all’universo Riot che verranno presto annunciate. Sorpresa speciale per tutti i fan, Fortiche Productions sarà a Lucca. In occasione dell’imminente uscita di Arcane: Stagione 2, attesissimo capitolo conclusivo dell’amata serie ispirata a League of Legends, lo studio di animazione francese porterà al festival Martial Andrè, Animation Supervisor, per una serie di attività dedicate allo show televisivo che verranno presto svelate. Per gli appassionati di Fallout 76, il videogioco post-apocalittico di Bethesda Game Studios, l'appuntamento è fissato per venerdì 1 novembre quando si terrà una grande parata con tutti i personaggi più iconici impersonati da cosplay professionisti o da semplici appassionati.

Nel corso della parata saranno regalati gadget personalizzati e alla conclusione per tutti ci sarà la possibilità di scattare una foto con i partecipanti e di ricevere un biglietto per una lotteria a tema con estrazione dei premi sui social del videogioco la settimana successiva. Gioco dell’anno agli ultimi The Game Awards, osannato da entusiastiche recensioni a livello globale e in grado di superare 10 milioni di copie vendute in meno di un anno, Baldur’s Gate III di Larian Studios ha ridefinito i canoni del gioco di ruolo moderno. Lucca Comics & Games è lieta di accogliere alcune delle principali menti creative dietro questo incredibile successo. Jason Latino, cinematic director, Joachim Vleminckx, art director, e Borislav Slavov, music composer, ospiti del festival, condivideranno con il popolo di Lucca retroscena, curiosità e approfondimenti sulla nascita e lo sviluppo di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni. Entrato nel cuore di milioni di giocatori grazie a Broken Sword, Charles Cecil sarà a Lucca per ripercorrere assieme ai fan alcune delle tappe fondamentali che hanno portato alla nascita dell’avventura grafica per eccellenza, in grado di affascinare ancora oggi l’immaginario collettivo. Originariamente pubblicata nel 1996 e da allora acclamata come una delle più grandi opere punta e clicca di sempre, Broken Sword - Shadow of the Templars torna in grande stile con la Reforged Collector’s Edition, pronta a far rivivere emozioni mai dimenticate. 40 ANNI DI TETRIS - Nel 1984, Alexey L. Pajitnov, programmatore all'Accademia delle Scienze di Mosca e grande amante dei puzzle game, presentò al mondo quello che sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno universale: Tetris. Uno dei videogiochi più iconici e amati di tutti i tempi, con centinaia di milioni di copie vendute su oltre 50 piattaforme, Tetris continua ad appassionare fan di tutte le età in tutto il mondo. Alexey L. Pajitnov, creatore di Tetris, e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parleranno della storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di Lucca Comics & Games i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo. Le celebrazioni del compleanno di Tetris proseguiranno in occasione del Matera Film Festival, con cui Lucca Comics & Games è felice di annunciare una straordinaria collaborazione pluriennale che si caratterizza per la transmedialità e l’attenzione a nuovi e rinnovati linguaggi. In programma dal 3 al 10 novembre, la rassegna cinematografica vedrà la partecipazione di Henk Rogers, tra gli ospiti della sua quinta edizione. MediaWorld TORNA A LUCCA CON IL GAMING VILLAGE - Per il terzo anno consecutivo MediaWorld torna a Lucca Comics & Games con il suo imperdibile Gaming Village in Piazza Della Caserma. Uno spazio di oltre 600mq che si trasformerà ancora in una vera e propria opera d’arte, grazie all’incredibile lavoro del fumettista di fama internazionale Giovanni Timpano, che reinterpreterà in chiave tech il tema di questa edizione: “The Butterfly Effect”. Bryan Box e Antonella Arpa - in arte Himorta - saranno ancora i Main Host, affiancati dai tanti ospiti e novità in programma. Grande protagonista di questa edizione sarà, inoltre, l’Intelligenza Artificiale e l’esplorazione delle sue molteplici potenzialità che, proprio come il Butterfly Effect, possono generare grandi cambiamenti nel modo di vivere la tecnologia ed il gaming. Euronics LANCIA ENGAGEMENT 2024 - Euronics Italia S.p.A., leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, lancia il progetto Engagement 2024: iniziativa che si configura come una piattaforma di comunicazione omnicanale con eventi, attivazioni sulle principali piattaforme social, iniziative promozionali in store, e che rafforza la presenza di Euronics, già consolidata nel 2023, nel mondo dell’intrattenimento e del gaming.

Euronics è sponsor ufficiale del Circuito Tormenta 2024, la più importante competizione amatoriale realizzata nel nostro territorio e aperta a giocatori di qualsiasi livello che ambiscono a diventare i futuri proplayer, nei tre giochi di Riot Games: “League of Legends”, “Valorant” e “League of Legends Wild Rift”.

Con Euronics saranno presenti anche Acer Predator e Lenovo Legion con i loro ultimi device, Trust e Logitech che metteranno a disposizione le loro periferiche, De’Longhi che offrirà caffè con macchine Rivelia, nutribullet con i suoi frullati, LG che mostrerà i suoi schermi di ultima generazione, Xiaomi con i più recenti e innovativi smartphone ed Epson con le sue stampanti: una galassia di top player dell’industria Tech che hanno deciso di seguire con entusiasmo la visione di un’esperienza dedicata ad un pubblico sempre più vasto. FIGC CON IL CALCIO VIRTUALE - La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 con un’area dedicata al mondo del calcio virtuale, dove appassionati e curiosi potranno sfidarsi in tornei giornalieri sui più famosi videogiochi calcistici. La presenza della Federazione a Lucca rappresenta la tappa conclusiva di un percorso competitivo ed emozionante, che ha preso il via con un torneo itinerante strutturato in tre tappe denominato "eNazionale Community Kickoff", ognuna delle quali ha visto giocatori di qualsiasi livello competere per premi esclusivi.

Un’occasione imperdibile per vivere il calcio, reale e virtuale, in un evento che unisce sport, intrattenimento e community. NASCE VIDEOGAMES INDIE VALUT - Nasce a Lucca Comics & Games il Videogames Indie Vault, un intero padiglione dedicato allo sviluppo di videogiochi italiani indipendenti. Da tempo l'industria videoludica nostrana si è evoluta a livello internazionale e la produzione di videogiochi italiani non ha nulla da invidiare a quella degli altri paesi. Molte aziende, tra cui Trinity Team (autori del videogioco ufficiale di Bud Spencer "Slaps & Beans") e Operaludica (autori del videogioco di Dragonero in collaborazione con Sergio Bonelli Editore) saranno presenti con i loro titoli e con novità che saranno annunciate proprio durante la manifestazione. Power Up Publishing, nuova realtà di produzione e pubblicazione, sarà presente con il proprio stand e i tanti videogiochi in lavorazione (molti dei quali non annunciati e giocabili in anteprima a Lucca C&G), organizzando anche la presenza degli sviluppatori più piccoli che avranno la possibilità di esporre gratuitamente le loro produzioni. Sarà possibile provare tutti i videogiochi e confrontarsi direttamente con gli sviluppatori. Ivan Venturi, figura storica del Game Development italiano, condurrà ogni pomeriggio lo spazio dei talk indie-videogame nella Cappella Guinigi.

Amano Corpus Animae A MILANO LA PIÙ GRANDE MOSTRA OCCIDENTALE DI YOSHITAKA AMANO - Non solo una mostra ma un vero percorso immersivo in grado di coinvolgere la memoria emotiva: Amano Corpus Animae va oltre l’esperienza formale e punta a far diventare il visitatore protagonista. Con oltre 130 opere originali per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale, si terrà dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano la prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano. Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games con la curatela di Fabio Viola - già collaboratore culturale dell’area videogames del festival - l’exhibition sarà la più grande e completa che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività. Il progetto di allestimento di questa prima esposizione europea sarà realizzato in collaborazione con POLI.design, centro universitario internazionale per la formazione nel settore del design fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano e riconosciuto in tutto il mondo; tutte le informazioni sulla mostra sono già disponibili sul sitoamanocorpusanimae.com mentre i biglietti sono disponibili sul sito ticketone.it/artist/amano-corpus-animae/. A rendere unica l’exhibition saranno le esperienze irripetibili a questa correlate, come la visita dell’esposizione direttamente accompagnati da Yoshitaka Amano: un evento eccezionale per sole 50 persone, proposto negli scorsi mesi grazie a una speciale campagna su Kickstarter. L’esposizione vivrà anche degli eventi ospitati al suo interno, ideati da POLI.design e organizzati in collaborazione con Lucca Comics & Games: negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano verranno ospitati diversi eventi che approfondiranno il legame tra l'arte di Amano e il mondo della cultura contemporanea, dal design alla moda, passando per il mondo dell’illustrazione e della comunicazione grafica. Un palinsesto di workshop, talk e design challenge che coinvolgerà figure di spicco nell'ambito del design contemporaneo, e che offrirà uno spazio di confronto per artisti emergenti, studenti e creativi che vedono nel design e nelle arti visive una via per cambiare il mondo animando l'esposizione del Maestro di Shizuoka durante i 100 giorni della sua permanenza. Da Tatsunoko a Final Fantasy, le opere che hanno contraddistinto il ragazzo di Shizuoka nell’Olimpo degli artisti dell’intrattenimento, facendone un creatore di mitologie contemporanee, saranno esposte secondo un progetto di allestimento realizzato in collaborazione con POLI.design che vuole essere un ponte tra le arti visive e il design, mettendo in dialogo l’arte di Amano con l’innovazione e la sperimentazione estetica. Il percorso espositivo offre un’esperienza multisensoriale che accompagna il visitatore in un viaggio tra le opere più iconiche del Maestro, cadenzato da un susseguirsi di spazi dedicati a diverse tappe artistiche della carriera di Amano. Grazie all’esperienza in VR, si avrà accesso a contenuti esclusivi: i visitatori potranno entrare nei tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, luoghi in cui le sue opere vengono concepite e realizzate. Un viaggio nella vita del Sensei nel quale sarà possibile avvicinarsi agli strumenti di lavoro, osservare i libri e gli oggetti della sua quotidianità, ma anche accedere a un’ampia collezione di opere, molte delle quali non hanno mai lasciato la sua abitazione, e che permetteranno di indagare anche altri aspetti del suo percorso artistico. Una “mostra nella mostra” che, insieme alle tantissime attività collaterali all’esibizione, pensate per l’occasione da Lucca Comics & Games, renderà i visitatori protagonisti al pari delle opere. COMMUNITY VILLAGE isybank è Main Partner di Lucca Comics & Games e partner esclusivo dei Community Awards, il riconoscimento del pubblico di Lucca alle opere attinenti al mondo del community event più atteso dell’anno, lanciato durante la scorsa edizione. La banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo sarà presente con un padiglione di 250 mq di superficie espositiva con una ricca proposizione anche di giochi Arcade, per accogliere gratuitamente tutti i visitatori. Grande novità di quest’anno la presenza di una fast lane riservata ai titolari di un piano isybank per saltare la coda all’ingresso dell’evento, una gallery tematica per personalizzare la propria carta isybank con le immagini più iconiche di LC&G, meet & greet con i content creator più amati dalla community ai quali i clienti isybank avranno accesso prioritario. Ogni giorno sarà organizzata una caccia al tesoro aperta a tutti, clienti e non, con gift prestigiosi per tutti i partecipanti ed estrazione live di un premio esclusivo presso lo stand della banca. MUSIC 20 anni di passione, sogni e gratitudine verso un pubblico che è da sempre il dodicesimo giocatore in campo: questi i presupposti sui quali si svilupperà il progetto dell’area musicale di Lucca Comics & Games 2024, con un programma che guarda al futuro senza dimenticare il percorso che ci ha accompagnato fino a qui. L’apertura della rassegna sarà affidata ai Sick’N Beautiful il 30 ottobre, giorno in cui anche i Timoria porteranno sul palco lo storico concept album “Viaggio Senza Vento”, primo disco d’oro dell’Indie Rock italiano, accompagnati da tanti amici “Guerrieri” di una vita, tra cui: Cristiano Godano, Enrico Zapparoli, Cristina Scabbia, Francesco Moneti, Frankie Hi-NRG, Andrea Rock e il fumettista Andrea Manfredini. A seguire, il concerto serale dei Galactic Empire, la più importante cosplay heavy metal tribute band di John Williams della galassia. A Lucca anche la band finlandese Lordi, i Slug Gore con il loro “mostruoso” sound e i Fulci, band ispirata ai celebri film horror di Lucio Fulci. Il 1 Novembre il palco accoglierà lo speciale concerto Giorgio Vanni & I Figli di Goku - Special Guest: Ammiraglio Max, con una grande sorpresa: il Capitano ha scelto Lucca per presentare il nuovo album, in collaborazione con Sony Music. Tornano al festival anche le magiche Winx, per festeggiare con il pubblico i 20 anni dalla nascita, con lo spettacolo “Winx Live & Cosplay Show”. Il 2 novembre, oltre all’acclamato K-Pop Contest a cura di KST - Kpop Show Time, i riflettori saranno puntati sul concerto-evento per la celebrazione dei 20 anni dell’area tematica da sempre colonna sonora del festival: Vent’anni e poi…. Il 3 novembre si aprirà con il tradizionale “Sanremo Fantasy”, l’Anime Vocal Contest, seguito da un tuffo nel mondo Disney con il gruppo vocale ArteMuse, e si concluderà con un viaggio musicale nell’universo delle sigle dei cartoni animati in cui le parole hanno un grande significato: un tragitto unico dalla penna di Alessandra Valeri Manera a quella di Cristina D’Avena in “Parole e Magia”; ad accompagnare la regina delle sigle sarà il gruppo D’Avengers, backing band consolidata nei concerti lucchesi. Tanti e imperdibili anche gli incontri a teatro dedicati alla musica: come il “galattico incontro-scontro” tra Lordi e Galactic Empire; l'incontro con padre del punk italiano Giovanni Lindo Ferretti, cantante e paroliere della band CCCP - Fedeli alla linea, e Michele Petrucci; Omar Pedrini e Cristina Scabbia si confronteranno con il pubblico, insieme allo scrittore Leonardo Patrignani e il fumettista Andrea Manfredini, in vista del grande concerto “Guerrieri in Timoria Viaggio Senza Vento”. E ancora, torna Anastasio, vincitore della dodicesima edizione di X-Factor, che presenterà in fiera il suo fumetto LMNPP in versione Bootleg, anteprima del suo nuovo disco e realizzato insieme al disegnatore Arturo Lauria, pubblicato da Edizioni BD; dopo il grande concerto “Vent’anni e poi…”, che celebra l’anniversario dell’Area Music, da non perdere l’After Show con alcuni dei protagonisti dell’evento: I Cavalieri del Re, Enzo Draghi, Giorgio Vanni,Oliver Onions, Vince Tempera si racconteranno agli spettatori con l’immancabile presenza di Giorgia “Cosplay” Vecchini e di Andrea Rock. A seguire, sarà il Tintoria Podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone ad avere l’onore di raccogliere impressioni e dichiarazioni dalla regina delle sigle Cristina D’Avena. Per il primo anno, Sony Music Entertainment Italy sarà presente ufficialmente al Festival con uno spazio espositivo all’interno della città che ospiterà eventi e progetti esclusivi per tutta la durata della rassegna