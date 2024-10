Introduzione

L’associazione ha analizzato 15 marche di sacchi per i rifiuti organici e le ha valutate sulla base di test di laboratorio - focalizzati su resistenza e tenuta dei liquidi - e di una prova pratica affidata alla community dei consumatori che ha valutato la facilità e la praticità d’uso dei prodotti.

“La maggior parte dei soci si è lamentata del fatto che i sacchetti sono fragili e si rompono quando sono pieni e anche quando sono a contatto con il rifiuto umido - spiega Altroconsumo - I nostri volontari si sono dimostrati molto attenti anche ai prezzi dei sacchetti, trovandoli in alcuni casi molto cari. In effetti ci sono notevoli differenze di prezzo nei sacchi per l’umido: si va da 0,07 a 0,27 euro per ciascun sacco. Molti consumatori hanno apprezzato i sacchetti con le maniglie, ma alcuni hanno notato che spesso la presenza di manici o maniglie impedisce al sacchetto di aderire bene al contenitore”.