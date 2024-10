Ferrari F80, ecco la nuova supercar ibrida di Maranello. FOTO

È la Ferrari stradale più potente mai uscita da Maranello: un motore V6 termico accoppiato a un sistema ibrido per una potenza complessiva di 1200 cavalli. Un bolide da 350 km/h di velocità massima e un'accelerazione 0-100 in 2,15 secondi. Ce ne saranno 799 esemplari, tutti già venduti. Il prezzo in Italia Iva inclusa è di 3 milioni e 600mila euro. Ecco le immagini



A cura di Stefano Santini