Superenalotto, centrato a Riva del Garda il 6 da 89 milioni di euro

La schedina vincente, dal valore di 3 euro, è stata giocata nella città in provincia di Trento. Il vincitore intascherà il jackpot di 89,2 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita dell’anno per il concorso a premi dopo quella dello scorso maggio a Napoli da 101,5 milioni di euro. Il Trentino era una delle tre regioni d'Italia (con Valle d'Aosta e Molise) a non aver ancora mai centrato il 6 al Superenalotto in oltre 25 anni di storia del gioco

Nuova vincita nel 2024

Si tratta della seconda vincita dell'anno per il concorso a premi dopo quella registrata lo scorso maggio a Napoli per un jackpot da 101,5 milioni di euro. Anche in quel caso il costo della schedina era stato di una manciata di euro, appena due. Con quello di oggi, il concorso a premi targato Sisal ha assegnato in totale 116 jackpot dalla sua nascita ad oggi. La vincita di stasera, peraltro, sfata anche un piccolo tabù che vedeva il Trentino una delle tre regioni d'Italia (insieme con Valle d'Aosta e Molise) a non aver mai centrato il 6 al Superenalotto in oltre 25 anni di storia del gioco.