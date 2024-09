Introduzione

Sono tantissimi i termini entrati nell’uso comune provenienti dal mondo giovanile, ricco di parole legate a Internet oppure di origine inglese. Per questo la piattaforma di corsi di inglese online Preply ha rivelato le 20 parole e frasi in slang usate dalla Generazione Alpha italiana che creano maggiore confusione, analizzando i volumi di ricerca su Google.

Si va da termini come shippare, scialla e based ad altri come chad, ghostare e dissing. Le parole più cercate sono però altre: al terzo posto troviamo glow up, che si riferisce a una trasformazione positiva nell'aspetto o nella sicurezza di qualcuno; al secondo, invece, c’è NPC, sigla che si riferisce a persone senza personalità; e, infine, al primo, c'è cringe, attributo che indica qualcuno, o qualcosa, di imbarazzante.