Introduzione

Sono diverse le new entry nel celebre dizionario, che debutteranno nell'aggiornamento digitale del 2025. “Spicca una maggiore attenzione a una terminologia più inclusiva, per una più completa consapevolezza della realtà, non solo tra i banchi di scuola: come neurodivergenza, la condizione di chi possiede un profilo neurologico che si differenzia dalle espressioni più tipiche”, ha spiegato la società editrice Zanichelli.

Da overtourism, “sovraffollamento causato da un eccessivo afflusso di turisti in una località”, a bubble tea, passando per catfishing, gieffino, hype e maranza, termine già usato negli anni ’80 per indicare un giovane delle periferie urbane dai gusti e comportamenti rozzi e volgari: ecco cosa sapere sui nuovi termini dello Zingarelli 2025.