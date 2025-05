Meteo, maltempo e temporali sull'Italia: le regioni più colpite

Introduzione

Una nuova fase di instabilità si sta aprendo in queste ore sulla nostra Penisola a causa di un fronte carico di energia e temporali che saranno localmente anche intensi ed interesseranno, in particolare, le regioni del Nord e, in maniera meno evidente, anche quelle del Centro.

Tutto questo a causa di una saccatura presente sull’Europa centro-occidentale carica di aria fredda di matrice scandinava che scende di latitudini, incontra l’aria calda accumulatasi sul nostro Paese e da origine a questa nuova perturbazione. Soprattutto domani, giovedì 22 maggio e con focus particolare sul settentrione, sono attesi perciò temporali anche intensi.