Venezia, presentato libro “Le città del cinema"

A Venezia si parla di cinema anche attraverso i libri. È approdato, infatti, in laguna il volume “Le città del cinema - I luoghi dei film cult girati in Italia”. I posti e i monumenti delle pellicole girate in Italia, dai più famosi come Fontana di Trevi a Roma ne La dolce vita di Federico Fellini alla Venezia di Luchino Visconti, Sergio Leone e Woody Allen: sono raccontati nella guida che è in libreria dal 30 agosto, di Morellini editore. Divertente, piena di citazioni e di estensioni digitali, Le città del cinema è ricca di spunti per viaggiare, cercare la location di un celebre film o immaginarsi di rivivere una scena indimenticabile.

Morellini e MYmovies

Morellini Editore, uno dei più affermati editori di guide turistiche, insieme a MYmovies, il più grande portale di cinema in Italia, si sono uniti per offrire ai viaggiatori più cinefili una guida divertente, ricca di spunti, di citazioni e di estensioni digitali. Da Vacanze romane a La dolce vita, da Notting Hill a Il meraviglioso mondo di Amélie, il cinema non solo ha plasmato il nostro immaginario ma ha anche ridefinito l’attrattiva di centri urbani e quartieri. Le città italiane, con i loro set straordinari, hanno contribuito a narrazioni indimenticabili, conferendo un valore aggiunto alle produzioni cinematografiche e ai luoghi stessi.