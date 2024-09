Festivaletteratura Mantova: oltre 300 eventi e ospiti internazionali

Il settembre mantovano si apre tra le voci di scrittrici e scrittori da tutto il mondo riuniti dal Festivaletteratura, la kermesse letteraria più longeva d’Italia, quest’anno in programma dal 4 all’8 settembre. Con oltre 300 eventi distribuiti in cinque giorni, la manifestazione, giunta quest’anno alla 28esima edizione, entrerà nelle strade di Mantova e toccherà temi di grande attualità, affrontando questioni come le guerre, le democrazie, le nuove generazioni, l’Africa e la diversità linguistica.

L’edizione 2024 del festival si propone di affrontare una varietà di temi cruciali. Metterà a fuoco le guerre e le democrazie, proponendo riflessioni sulla situazione globale attuale. Saranno esplorate le differenze generazionali e l'importanza di guardare all’Africa con occhi nuovi. Inoltre, si darà spazio alle lingue dell’Italia contemporanea e si riscopriranno popoli antichi ormai scomparsi. Il festival non tralascerà argomenti legati alla modernità come l’Intelligenza artificiale e il ruolo dei videogiochi nella società odierna.

Ospiti



La manifestazione ospiterà più di 300 ospiti, tra italiani e internazionali. Tra i nomi di spicco troviamo la Premio Nobel per la Pace Maria Ressa, il Premio Pulitzer 2024 Nathan Thrall, e Paul Lynch, vincitore del Booker Prize 2023. Altri ospiti illustri includono Mona Awad, amatissima dai più giovani per i suoi romanzi

dall’anima gotica, ma anche Emmanuel Carrère, Olivia Laing, Deborah Levy, Tobias Wolff, Joël Dicker, Peter Burke, Jessa Crispin, Michael Ignatieff, David Quammen e Richard Sennett.

Saranno presenti anche figure importanti della letteratura sudamericana, come Alejandro Zambra e María Fernanda Ampuero, oltre a innovatori nel campo della poesia come Carol Ann Duffy.

Il programma



Il programma dell’edizione 2024 del Festivaletteratura è ricco e variegato, con oltre 300 eventi distribuiti in cinque giorni. La letteratura sarà esplorata in tutte le sue forme, con eventi che spaziano dai workshop nelle scuole a spettacoli teatrali, passando per incontri con autori e reading poetici. Tra gli appuntamenti più attesi, ci sono le riflessioni sulla relazione tra realtà e finzione nel genere giallo, le incursioni nei territori della magia e delle storie arcane, e le discussioni sulle sfide della democrazia contemporanea. Per i più giovani, il festival offrirà numerose attività interattive, tra cui laboratori di fumetto e giochi di ruolo, con un’attenzione particolare al coinvolgimento degli adolescenti.



