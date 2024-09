Un festival dedicato alla Generazione Z



Il tema centrale di questa edizione è chiaramente indicato dal titolo: “Tutta la vita davanti: una polis per la Generazione Z”. In un anno in cui miliardi di persone in tutto il mondo sono chiamate alle urne per elezioni nazionali o sovranazionali, il Festival intende esplorare come le giovani generazioni abitano e immaginano le città del futuro. Filo conduttore dell’edizione saranno i giovani, il loro futuro, la loro condizione nella società e il loro rapporto con la politica, nonché il modo in cui i grandi nodi dell’attualità nazionale e internazionale si riflettono sulla generazione Z determinando sfide, inquietudini e nuove strategie politiche. Il festival vuole guardare ai giovani non solo come destinatari di politiche, ma come veri e propri protagonisti del cambiamento, capaci di proporre nuove idee e soluzioni ai problemi del presente.