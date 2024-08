Cortina celebra i 100 anni del primo impianto di risalita

Festeggiamenti anche per i 50 anni del Dolomiti Superski sulla terrazza della ex Funivia di Pocol, in piazza Roma, alla presenza di cittadini e autorità. A fare da cornice, i cinque Cerchi Olimpici e gli Agitos delle Paralimpiadi per Milano-Cortina 2026

Doppio festeggiamento a Cortina d'Ampezzo. Sabato 24 agosto, in Piazza Roma, si sono celebrati i 100 anni dalla costruzione della prima funivia della città, quella del Belvedere verso Pocol, e i 50 anni dalla fondazione del Dolomiti Superski, il più importante consorzio sciistico al mondo per numero di impianti, 450, e per km di piste sciabili, 1.200. L'appuntamento è stato sulla terrazza che attualmente ospita i cinque Cerchi Olimpici e gli Agitos, emblema delle Paralimpiadi, simboli dei Giochi invernali 2026 sempre più vicini. Presenti numerose autorità civili e militari tra cui l’Onorevole Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa, le europarlamentari Elena Donazzan e Lara Magoni, il sindaco Gianluca Lorenzi, il presidente della FIdi Flavio Roda e la presidente di Anef Valeria Ghezzi. "Siamo qui in tanti – ha detto durante la cerimonia Marco Zardini, presidente di Cortina Skiworld – non solo per una ricorrenza del nostro Consorzio, ma per festeggiare una comunità che ha accompagnato un percorso di sviluppo e ha saputo cogliere e accogliere innovazioni che hanno trovato terreno fertile in cui crescere".