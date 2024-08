Ferragosto 2024, le mete preferite dagli italiani: la classifica

Holidu.it, il portale di prenotazione di case vacanze, ha realizzato la lista delle 50 destinazioni preferite dai nostri connazionali per il 15 agosto 2024, verificando prezzi e numero medio di persone. In vetta c’è San Teodoro, con la Sardegna che risulta essere la regione con più mete. Tra le più citate seguono Sicilia, Puglia e Toscana. Gli italiani, comunque, preferiscono rimanere nei confini nazionali: su 50 località in classifica, 44 sono italiane e 6 fuori dal Paese