Introduzione

Come evidenzia una ricerca di SocialData-Associazione Civita, il Comune campano guida la classifica con 20mila menzioni e 700mila interazioni. Sul podio salgono anche Positano, sempre nel salernitano, e altri 6 piccoli Comuni sparsi da Nord a Sud.

A livello di canale social, Instagram si conferma la piattaforma più utilizzata per il coinvolgimento degli utenti. Simonetta Giordani (Associazione Civita): "I borghi rappresentano un valore aggiunto per il nostro turismo e grazie ai social network abbiamo l’opportunità di far conoscere queste bellezze in tutto il mondo"