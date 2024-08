Ferragosto 2024, traffico da bollino rosso: le previsioni

Le arterie stradali saranno fortemente intasate nelle giornate del 15 e del 17-18 agosto: Anas segnala infatti bollino rosso la mattina di Ferragosto e il sabato e la domenica successiva. Limite di circolazione per i mezzi che superano le 7,5 tonnellate. Prima di partire è consigliabile restare aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico sui canali Anas e su Cciss Viaggiare Informati ascolta articolo

L’arrivo delle vacanze coincide spesso anche con l’aumento del traffico su strade e autostrade. Ad agosto, quando molti sono in ferie, è molto comune trovare ingorghi, rallentamenti o vere e proprie file interminabili. Molto caotici soprattutto i weekend, ma anche giornate di festa come Ferragosto. Prima di partire è quindi consigliabile consultare le previsioni di traffico e adottare adeguate contromisure, restando comunque sempre aggiornati su possibili criticità lungo il viaggio.

Le previsioni di traffico di Ferragosto Il periodo di Ferragosto è notoriamente uno dei più trafficati sulle strade e autostrade italiane, con molti viaggiatori che decidono di spostarsi per le vacanze estive. Quest’anno, viste le coincidenze di calendario, chi non lavora il 16 agosto potrà anche godere di un ponte lungo. Per mercoledì 14 agosto Anas segnala bollino giallo al mattino e rosso al pomeriggio, mentre per giovedì 15 agosto bollino rosso al mattino e giallo al pomeriggio, a cui si aggiunge il divieto di circolazione dalle 7 alle 22 per i mezzi oltre le 7,5 tonnellate. Le previsioni di traffico del weekend 17-18 agosto Anche per il weekend successivo, cioè quello del 17 e 18 agosto, si prevede un'intensa attività sulle strade, tra coloro che partono e coloro che invece ritornano. Per venerdì 16, le previsioni di traffico segnalano bollino giallo sia al mattino che al pomeriggio. La situazione per sabato 17 prevede invece bollino rosso sia al mattino che al pomeriggio, con il divieto di circolazione dalle 8 alle 16 per i mezzi che superano le 7,5 tonnellate. Situazione molto simile anche per domenica 18, con bollino rosso anche stavolta al mattino e al pomeriggio e divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. approfondimento Code e ingorghi stradali: perché si formano e come evitarli

Consigli per un viaggio sicuro Per chi si mette in viaggio è importante, specie nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze. Prima di partire è consigliabile, infatti, dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua; controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua e, infine, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma. Una volta alla guida, è importante non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o mentre si è al volante; indossare la cintura (sia i passeggeri che il guidatore) e far sedere i bambini nei seggiolini o negli adattatori; rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra, mantenendo la distanza di sicurezza e, infine, in caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi, in sicurezza in area di servizio, per riposarsi e recuperare le energie psicofisiche. Quando si guida è fondamentale non distrarsi mai: da evitare la distrazione visiva (non guardare la strada), cognitiva (non porre attenzione alla guida) e manuale (avere le mani impegnate). leggi anche Autostrade per l'Italia, droni per il monitoraggio del traffico

Un viaggio informato Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2024. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sul canale VAI (Viabilità Anas Integrata), all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; sull’app "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente sull’App Store o il Play Store; su CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture, al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; al Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana. Altri canali attivi sono la Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili e i bollettini di viabilità, trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale). leggi anche Autovelox, esodi estivi con le nuove regole: le cose da sapere