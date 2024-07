Asterix alle Olimpiadi, Panini celebra i Giochi e i 65 anni di Asterix

A poche settimana dall'inizio di Parigi 2024, arriva in formato deluxe una storia classic di Asterix. Con un ricco apparato redazionale e tanti contenuti speciali ascolta articolo

Parigi 2024 si avvicina e Panini Comics sceglie di dare il benvenuto alla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi con un’edizione decisamente speciale di un grande classico a tema della bande dessinée d’Oltralpe: Asterix alle Olimpiadi. Una pubblicazione in grande formato (cartonato 25.7X36.5, 128 pagine a 34,90 euro) con tantissimi contenuti speciali e un apparato redazionale ricchissimo di curiosità su Asterix e i suoi numerosi legami con le Olimpiadi.

Il viaggio dei galli verso Olimpia in una tavola estratta da Asterix alle Olimpiadi

La trama La storia è classica, gli appassionati la conoscono già: Roma si appresta a partecipare ai Giochi di Olimpia con i suoi campioni. Tra questi c’è anche Claudius Cornodorus un rappresentante della guarnigione accampata a poche miglia di distanza dal villaggio dell’Armorica abitato da Asterix, Obelix e compagni, che appena scoprono che quei “pazzi” romani che riempiono di sganassoni quotidianamente andranno alle Olimpiadi decidono di voler competere anche loro e scoprono di poterlo fare essendo di fatto parte dell’Impero. leggi anche Asterix e l'Iris Bianco, buona la prima per Fabcaro

Da qui si innescano una serie di gag divertentissimi, con tutto il villaggio che parte per la Grecia, visita Atene senza restarne troppo colpito (di fronte al Partenone, uno di loro dice “naturalmente, a chi piacciono le colonne, non è poi male”), e dopo aver eletto in Asterix il suo campione è pronto a vederlo gareggiare e trionfare. Ma quando i romani sono ormai disperati per la sconfitta imminente e i galli già pregustano la vittoria, ecco il colpo di scena: qualsiasi bevanda che migliori le prestazioni degli atleti è severamente vietata pena la squalifica, inclusa la famosa pozione di Panoramix. leggi anche Asterix, il titolo dell'albo numero 40 in anteprima

La satira del turismo Asterix alle Olimpiadi, disponibile in questa versione deluxe in fumetteria, libreria e sul sito Panini dal 20 giugno, è una storia che ha fatto epoca anche perché, per la prima volta, tutto il villaggio lascia l’amata Armorica per andare in viaggio, fornendo a René Goscinny l’occasione per scherzare sulle abitudini dei turisti e dei tifosi francesi in trasferta, sul loro sciovinismo, sulla loro diffidenza nei confronti di tutto ciò che viene da fuori. leggi anche Asterix e il Grifone, l'ultima avventura del piccolo Gallo

Tavole giganti e ricco apparato redazionale Oltre che per poter ammirare le tavole di Albert Uderzo in formato gigante anche nella loro versione originale in bianco e nero e coi testi in francese, il volume deluxe è consigliato anche per approfondire la conoscenza del lavoro dietro l’albo e le altre operazioni che nel corso degli anni hanno legato Asterix alle Olimpiadi, come il numero speciale de L’Equipe pubblicato nel 2023, a un anno dai Giochi di Parigi, e interamente dedicato ad Asterix. Una chicca per collezionisti esattamente come la versione deluxe di Asterix alle Olimpiadi. vedi anche Asterix, le nuove strisce in esclusiva italiana su Sky TG24