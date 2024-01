Asterix e l'Iris Bianco, buona la prima per Fabcaro

Se non puoi batterli con la forza, prova a convincerli con le parole. Dopo aver preso mazzate per 39 albi, i legionari romani di Giulio Cesare in Armorica decidono di cambiare strategia nell’ultima storia di Asterix, Asterix e l’Iris Bianco, pubblicata in Italia da Panini Comics a novembre, disponibile in due versioni cartonate (quella regolare da 48 pagine con formato 21.8X28.7 a 12,90 euro e la deluxe ricca di contenuti aggiuntivi da 128 pagine con formato 25.7X36.5 a 34,90 euro) e in arrivo anche nella versione più economica brossurata a 6,90 euro).