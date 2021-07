1/1 Asterix-Obelix-Idefix/2021 Les Éditions Albert René. Le avventure di Asterix sono una creazione di René Goscinny e Albert Uderzo

Il 28 ottobre Asterix e Obelix tornano con una nuova avventura, la trentanovesima della serie, la quinta nata dalla collaborazione tra Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni). Il titolo sarà Asterix e Il Grifone e contiene in sé praticamente tutto quello che si sa sulla trama. L’albo uscirà in simultanea in 17 lingue. Per ingannare l’attesa, l’editore francese ha deciso di pubblicare a partire da domenica 18 luglio una serie di strisce. In Italia (e in italiano) le troverete solo su Fumettopolis, la rubrica sui fumetti di Sky TG24. Questa è la prima

