Asterix e il Grifone, l'ultima avventura del piccolo Gallo

I personaggi creati da Goscinny e Uderzo tornano col trentanovesimo albo loro dedicato, il quinto firmato dalla coppia composta da Jean-Yves Ferri e Didier Conrad. Un'avventura a Est, tra le steppe innevate della Siberia, alla ricerca di un essere mitologico

Verso il lontano e selvaggio Est. È lì che tende l’ultimo viaggio di Asterix e Obelix, impegnati ancora una volta ad accompagnare il druido Panoramix in una missione a sostegno di un popolo amico, naturalmente con l’immancabile presenza del minuscolo e coraggiosissimo cagnolino Idefix. Asterix e il Grifone è il trentanovesimo albo della serie inventata da René Goscinny e Albert Uderzo, il quinto realizzato dalla coppia composta da Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni) dopo Asterix e i Pitti (2013), Il Papiro di Cesare (2015), La corsa d’Italia (2017), La figlia di Vercingetorige (2019). Un cartonato di 21,8X28,7 cm, 48 pagine a colori, 9,90 euro pubblicato in Francia da Hachette e distribuito in Italia da Panini Comics, anticipato da una serie di strisce che Sky TG24 ha pubblicato in esclusiva per l'Italia nei mesi scorsi (GUARDALE TUTTE).

Un'avventura nel profondo Est vedi anche Asterix, le nuove strisce in esclusiva italiana su Sky TG24 La storia contiene naturalmente tutti gli ingredienti classici e tradizionali: l’incontro con popoli diversi, lo scontro col popolo di sempre (i Romani), la pozione magica (di cui stavolta Asterix dovrà fare a meno) e Obelix che ci è cascato dentro da bambino, l’immancabile banchetto finale. In mezzo lo sviluppo di una storia originale, diversa dalle solite, ambientata tra le steppe innevate della Siberia, in una sconfinata landa che i romani, nella loro ignoranza del mondo, chiamano indistintamente “Barbaricum”. Il terzo popolo è quello dei Sarmati, animato da clan a organizzazione rigidamente matriarcale, fatti di donne combattenti e uomini che si occupano della cura dei bambini.

Alla ricerca del Grifone approfondimento Tutto Asterix in 39 uscite: le storie di Goscinny e Uderzo in edicola In mezzo alla vicenda una creatura misteriosa, il Grifone, che i romani cercano nella convinzione che possa donare poteri sovrannaturali a chi lo possiede, desiderosi di farne uno strumento a uso e consumo di Cesare e del suo progetto di dominio sul mondo. Una bestia che, si scoprirà, esiste davvero, ma non è ciò che i Romani credono sia e che “in un certo senso – come ha spiegato Ferri in sede di lancio del fumetto – rappresenta l’ignoranza dei Romani e la loro maniera fantasiosa di immaginare la fauna di un mondo che, all’epoca, era ancora ampiamente inesplorato”.

Equilibrio perfetto tra tradizione e novità approfondimento Albert Uderzo, il disegnatore di 'Asterix'. FOTO Il lavoro di Ferri e Conrad è ancora una volta notevole per la capacità di integrare elementi di innovazione rispettando la tradizione e senza tradire lo spirito di Goscinny e Uderzo. Questa storia è la prima pubblicata dopo la morte del grande disegnatore francese, l’ultimo a essere stato visionato da lui prima della stampa: “Lo ha visto e non ha aggiunto nulla”, ha spiegato Ferri in un’intervista rilasciata a Repubblica. Lo stile umoristico rimane inconfondibile, autentico marchio di fabbrica della serie. Particolarmente riusciti due personaggi: il geografo Terrincognitus, ritratto con le fattezze del romanziere francese Michel Houellebecq, e il venator Ermejus, che con le loro liti animano il viaggio dei romani.