Tutto Asterix in 39 uscite: le storie di Goscinny e Uderzo in edicola

Tutte le storie di Asterix e Obelix in una collana finalmente completa da seguire in edicola per iniziativa di Panini Comics. La prima uscita è arrivata giovedì 13 maggio con i primi due albi: Asterix e il Gallico e Asterix e il Falcetto d'Oro, presentati in una plancia venduta al prezzo di lancio di 4,90 euro. Le successive, per un totale di 39 volumi, saranno uscite singole al ritmo di una ogni due settimane, al prezzo di 6,90 euro l'una.