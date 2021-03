Asterix, annunciata la serie TV Netflix

È stata annunciata una serie TV Netflix ispirata alle avventure di “ Asterix ”. Un titolo animato in 3D, alla cui realizzazione prenderà parte Alain Chabat , scrittore che si era già occupato, in passato, della regia e dello script di “Asterix e Obelix: Missione Cleopatra” del 2002.

Asterix, cosa sappiamo

In merito al nuovo progetto animato si è espresso Dominique Bazay, direttore dell’animazione originale di Netflix: “Da anni parlo con Celeste Surugue all’Albert Rene di come poter riuscire a portare Asterix su Netflix. Il nostro grande amore per questi personaggi ci ha consentito di sviluppare un ottimo rapporto di fiducia e rispetto. Essendo franco-canadese, sono cresciuto con Asterix e il suo compagno Obelix. Ho guardato ogni speciale animato e letto tutti i libri. Se avessi detto al me stesso di 8 anni che un giorno avrei dati vita a questi personaggi, non ci avrei creduto”.

Un’ottima notizia per i fan di “Asterix”, la cui trasposizione vedrà alle spalle un vero e proprio fan. Una garanzia assoluta in merito al rispetto del materiale originale. Questa versione 3D affonderà le radici in “Asterix e la grande guerra”.