Sushi Day, la passione degli italiani cresce anche a domicilio

In Italia cresce la sushi mania anche in modalità "delivery". Tendenza confermata in occasione della giornata internazionale dedicata a uno dei piatti simbolici della cucina giapponese che si celebra ogni anno il 18 giugno. Ecco le preferenze e le abitudini degli italiani, in base ai dati di Glovo e Just Eat

Non frena in Italia la sushi mania, anche in modalità “delivery” e “take away”. Torna oggi, 18 giugno, il Sushi Day, la giornata internazionale dedicata a uno dei piatti simbolici della cucina giapponese, composto da riso accompagnato da vari ingredienti, come pesce e alghe nori. Viene servito principalmente crudo, ma in alcune versioni può essere anche cotto. Tra le proposte più comuni ci sono l'Uramaki, che consiste in rotolini di riso con una foglia di alga nori e ripieno all'interno, e il Sashimi, preparato con fettine sottili di pesce o molluschi freschi, e talvolta anche con carne. Ma quali sono le preferenze e le abitudini degli italiani?



Sushi: in crescita le consegne a domicilio

Secondo i rapporti di mercato di Glovo, piattaforma di consegne multi-categoria, negli ultimi 12 mesi (maggio 2023-maggio 2024) la crescita degli ordini di sushi in Italia è stata del 31% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Trend di crescita confermato anche dal food delivery Just Eat che ha registrato nel 2023 ordini pari a oltre 1 milione di chili di sushi e mezzo milione di chili nei primi mesi del 2024. In particolare, l'Italia, considerando i 23 Paesi in cui Glovo opera, si posiziona al secondo posto a livello globale per ordini di sushi, subito dopo la Spagna. leggi anche Ristoranti di sushi, i migliori 32 in Italia secondo Gambero Rosso

Le preferenze degli italiani

Sempre stando ai dati di Glovo, i prodotti più richiesti dagli italiani sono il Nigiri Sake (nigiri al salmone), gli hosomaki al salmone e il sashimi al salmone. Anche Just Eat conferma queste preferenze: il nigiri e il sashimi emergono come i due piatti più richiesti sulla piattaforma, con il salmone crudo che domina come ingrediente più amato dagli italiani. Tuttavia, anche le varianti vegetariane, che utilizzano frutta e verdura con creatività, stanno guadagnando popolarità tra i consumatori.

Le città in cui si fanno più ordini

Le città italiane che mostrano una maggiore passione per il sushi, secondo i dati di Glovo, sono Siena, Milano, Olbia, Modena e Torino. Anche Just Eat fornisce una classifica delle città con il maggior numero di appassionati di sushi: Roma guida la classifica con oltre 282mila kg di sushi ordinati, seguita da Milano con 102mila kg e Genova con 85mila kg. Città che rappresentano i principali centri urbani dove la cultura del sushi è più radicata e la domanda continua a crescere.

Sushi day 2024: in arrivo il sushi di salame

In occasione del Sushi Day, è interessante notare come il sushi abbia evoluto le proprie varianti anche in Italia, come dimostra la proposta dell’azienda di salumi Citterio in collaborazione con la food blogger Federica Gianelli (in arte Papillamonella), che proprio in vista dell’edizione 2024 della giornata dedicata al sushi ha creato il "sushi di salame”. La proposta è di tre ricette giapponesi (nigiri, onigiri, futomaki) realizzate con tre tipologie di salame (Salame Milano, Salame Ventricina Piccante e Salame Ungherese) che richiamano il classico sushi, ma con sapori e colori della tradizione italiana.



