Introduzione

La Guida Sushi 2025 dell’associazione contiene 223 indirizzi, tra sushi bar, izakaya, fine dining, locali fusion e un’appendice dedicata ai migliori take away e un glossario illustrato che aiuta i neofiti a capire come orientarsi al ristorante, come comportarsi di fronte alle portate di sushi e come riconoscere le preparazioni di qualità. A guidare la lista delle migliori proposte è la Lombardia (Milano) con otto locali premiati. A seguire Lazio, Campania e Puglia, ognuna con quattro insegne ai vertici, poi Piemonte ed Emilia Romagna, con tre premiati. Infine un Tre Bacchette a testa per Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Sicilia e Sardegna