Rupert Murdoch si risposa a 93 anni in sneakers, lo stile che divide

Il magnate l'ha rifatto di nuovo: si è sposato per la quinta volta. E stavolta lo ha fatto con un look che non è passato inosservato. Lo scapolo più ambito dell'élite e presidente emerito della Fox Corporation ha sposato in scarpe da tennis la sua Elena Zhukova, la 67enne biologa molecolare in pensione (di 26 anni più giovane) e madre della socialite russa Dasha Zhukova. E il suo outfit da matrimonio ha diviso il popolo del web

Rupert Murdoch c'è cascato di nuovo e ha sfiorato quota cinque matrimoni. Ma se i Backstreet Boys avrebbero commentato con un "Oh my God we're back again", stavolta il "ci risiamo" è stato coronato da una scelta del wedding look non convenzionale: niente sneakers o stringate in pandan con il suo completo classico stavolta. Il magnate ha scelto di pronunciare il suo quinto sì indossando comode sneakers. Ma più che per il brand - pare si tratti di sneakers Hoka - a colpire è stata la bizzarra opzione scelta del tycoon di fare un mix&match tra un classico smoking nero con un bizzarro paio di scarpe da tennis scure. La comodità come diktat, insomma. E dettare tendenza e alimentare il chiacchiericcio da web per lui, novello e operativo sposo ultranovantenne, sembra un gioco da ragazzi. E non per manovra presuntamente tattica come quella Rishi Sunak che ha indossato un paio di sneakers, le Adidas Samba, durante un'intervista con Abigail Foster a Downing Street.

Sneakers nuziali: tendenza o comfort? Nozze milionarie presso l'azienda vinicola Moraga, a Bel Air, in una location che, tra l'altro, dispone di una casa degli anni '20 con 11 camere da letto. Una residenza che un tempo era di proprietà di Victor Fleming, il regista di Il mago di Oz e Via col vento, per intenderci. Altro che domani è un altro giorno per stupire. Oggi è il perfect day per lanciare tendenze. Nulla di sfarzoso o altisonante, meglio puntare al less is more, al di là degli sfarzi nuziali. E Murdoch un piccolo segnale l'ha voluto lanciare proprio con il suo outfit a metà tra classico e formale. Presunte velleità di proporsi come nuovo wedding trendsetter o semplice passione per il comfort da età avanzata? Certamente, con un patrimonio netto dichiarato di 8,26 miliardi di dollari, non è una questione di risparmiare sul budget nuziale.

Wedding sneakers: questione di stile? Un piccolo passo per Murdoch, un grande passo per il popolo del web, insomma. Tweet, commenti e opinioni si sono diffuse a macchia d'olio tra chi ha supportato la scelta del magnate di indossare scarpe da ginnastica. E i duri e puri di scarpe nuziali Oxford o Derby come incontrovertibile sinonimo di formalità e raffinatezza nel giorno del sì. Le differenti vedute tra chi vede in lui un Rupert molto chic e poco radical che adotta soluzioni punk per sopravvivere alle nozze. E chi, supporter assoluto della scarpa in cuoio con la suola rigida, attesta questa calzatura come irrinunciabile elemento di bon ton nuziale. E poi c'è chi, molto più candidamente, riporta il dibattito infuocato tra rivoluzionari e puristi del wedding dress su un piano più terreno: sposandosi in un vigneto, le sneakers erano una scelta quasi lapalissiana oltre che comoda. A maggior ragione per un novantatreenne, che, a ben pensare, come Joe Biden, cerca di evitare scivoloni sulla scena oltre che cadute di stile a un passo dall'altare. leggi anche Le collaborazioni di Canada Goose, Pyer Moss e Surgeon

Murdoch, un (comodo) passo avanti Tra chi non rinuncia ai grandi classici del dress code da matrimonio con l'immancabile comodo smoking-stringate e chi non rinuncia a portare sul sagrato una variazione sul tema, un'evoluzione delle tendenze in ambito stile è innegabile. I tempi passano e i codici di abbigliamento mutano e diventano sempre più formali. Ergo, sì: Murdoch - al di là delle vicissitudini private e pubbliche e gli innumerevoli matrimoni - è sempre e comunque sempre un passo avanti (in scarpe da ginnastica, chè è più comodo) nel saper far parlare la gente di sè.

I precedenti sposi in sneakers Murdoch, ad ogni modo, è solo l'ultimo promesso sposo ad aver detto sì in sneakers. La formalità l'ha abbracciata anche Mark Zuckerberg, ad esempio. Che si è sposato con la sua Priscilla Chan nel 2012 indossando un abito elegante. Ma completato da un paio di sneakers, essendo coerente con il suo look sempre casual. E alle scarpe da ginnastica non ha neanche rinunciato Justin Bieber, una scelta già più scontata per la popstar che del casual ha sempre fatto il suo mood preferito. E così, quando ha rinnovato i voti con Hailey Baldwin nel 2019, ha optato per un look più informale, con tanto di sneakers ai piedi. Stessa storia, stesso posto, stessa scarpa anche per altre popstar: basti pensare a John Legend che, seppur è noto per il suo stile sofisticato, ha scelto di indossare sneakers durante la cerimonia di nozze con Chrissy Teigen nel 2013. O a Robbie Williams che quando si è sposato con Ayda Field nel 2010 ha scelto di abbinare il suo abito da matrimonio con un paio di sneakers bianche. Calzature amate anche da Tom Brady: la stella del football americano si è sposato in sneakers con Gisele Bündchen nel 2009. Perchè, al di là di tutto, ogni occasione è buona - pure un matrimonio in tenuta casual - per lanciare una dichiarazione d'amore allo sport e un sì lo voglio alla libertà di fare un po' come ci pare.