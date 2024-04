Uk, le scarpe sneaker di Sunak al centro della polemica

Il premier britannico ha indossato un paio di Adidas Samba, scarpe molto di moda soprattutto tra le celebrità e i giovanissimi. Ora c'è chi teme che la sua scelta possa avere un impatto sulle vendite ascolta articolo

Un video postato la settimana scorsa nel profilo Instagram del primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha suscitato discussioni sui social per la decisione di indossare un paio di sneakers, le Adidas Samba, durante un'intervista con Abigail Foster a Downing Street. Nel corso del suo colloquio con la giornalista, Sunak discuteva delle ultime politiche fiscali e per la cura dei bambini del suo governo conservatore, ma i contenuti sono stati in gran parte oscurati dalle sue scarpe "da uomo comune". Una scelta che ha generato molti commenti polemici sui social: "Immagino che ora sia uno di noi," si legge in un post riportato dalla Cnn. "Le sue scarpe da ginnastica hanno davvero aiutato (il video, ndr) a diventare facilmente comprensibile," ha aggiunto sarcasticamente un altro utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beth Turbutt-Rogers (@budgetingmumofficial)

Le critiche della stampa Anche la stampa britannica si è dimostrata altrettanto critica. "Abbassate lo sguardo e controllate cosa indossate ai piedi. Se si tratta di un paio di Adidas Sambas, temo che dobbiate toglierle immediatamente e non indossarle mai più. Mi dispiace. Non sono io a fare le regole. La colpa è del nostro leader assediato", ha scritto il giornalista dl Guardian Michael Hogan. "Nel tentativo di presentarsi giovane e alla moda... Sunak ha preso una sneaker eternamente cool e l'ha rovinata per tutti," ha aggiunto British GQ. Secondo molti commentatori, quindi, Sunak ha tentato di apparire come un uomo comune, vicino alla gente. Ma, viste le reazioni, la sua mossa si è rivelata un autogol clamoroso.

Verso una diminuzione delle vendite per le Samba? Le Adidas Samba non sono semplici scarpe, ma sono le sneakers del momento, particolarmente popolari tra le giovani donne, oltre che tra celebrità del calibro di Hailey Baldwin Bieber, Rosie Huntington-Whiteley, Bella Hadid, Rihanna e Kendall Jenner. Create negli anni Settanta, sono diventate popolari negli anni Novanta e hanno fatto un ritorno in grande stile negli ultimi mesi, diventando le preferite dalla Generazione Z. Non a caso sono state votate come "scarpa dell'anno" per tre anni consecutivi. Anche se ora, dopo lo scivolone di Sunak, c'è chi teme che possa esserci anche per le Samba. Secondo gli esperti, infatti, le sneaker potrebbero perdere presto il loro fascino e le vendite diminuire proprio a causa del look adottato dall'inquilino di Downing Street.