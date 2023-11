Il marchio di alta moda Pyer Moss, noto per essere estremamente rigoroso e selettivo nelle proprie collaborazioni, e il brand leader del lusso ad alte prestazioni Canada Goose presentano per la prima volta insieme un’inedita capsule collection di total look. Dalla partnership con il collettivo creativo SURGEON nasce invece la riedizione unica e limitata della sneaker Glacier Trail

Le collaborazioni di Canada Goose, l’outdoor di lusso con Pyer Moss e la sneaker con Surgeon

Come può l’abbigliamento outdoor conversare con un capo di alta moda? La risposta la dà Canada Goose con la sua nuova collaborazione, quella con Pyer Moss. Dall’incontro tra il marchio leader nella produzione di abbigliamento di lusso ad alte prestazioni e il brand sperimentale e d’avanguardia fondato nel 2013 da Kerby Jean-Raymond è nata un’inedita capsule collection di total look. Una collezione composta da capispalla, abbigliamento, accessori e calzature in cui il calore e la funzionalità di Canada Goose incontra il design audace e distintivo di Pyer Moss. Colori vivaci, come il rosso, il giallo, il blu, il nero, si uniscono a dettagli che conferiscono a ogni capo un'identità unica e inconfondibile, come le fodere in rilievo, il disco Canada Goose sovradimensionato, l'esclusiva applicazione del logo Pyer Moss. Un look unico e dinamico per chi vuole stare al caldo e contemporaneamente esprimere il proprio stile personale.



“Questa collaborazione con Pyer Moss è particolarmente entusiasmante per noi perché il brand va oltre il mondo della creatività e dello stile, è un potente propulsore di cultura che stimola continuamente conversazioni di rilievo”, spiega Penny Brook, Canada Goose Chief Marketing &Experience Officer.“Definiamo la collezione Canada Goose & Pyer Moss come 'luxury performance' per la sua attenzione mirata a unire un design audace, una meticolosa lavorazione artigianale e una maggiore funzionalità, per coloro che si aspettano le massime prestazioni e qualità dai loro capi ,divertendosi allo stesso tempo con il proprio stile”.

“Sono orgoglioso di annunciare la mia collaborazione con Canada Goose che racchiude prestazioni e design di lusso”, afferma Kerby Jean-Raymond, fondatore di Pyer Moss. “Insieme abbiamo creato qualcosa di veramente audace, vivace e funzionale che offre comfort e calore. Questa collezione unisce i colori vivaci delle precedenti collezioni Pyer Moss con le familiari silhouette dei capispalla di lusso che conosciamo e amiamo di Canada Goose. Questi capi sono una nuova interpretazione dello stile dinamico con cui sono cresciuto a Brooklyn, reimmaginato in modo da poter essere indossato ovunque, dalle avventure urbane alle spedizioni nella natura”.

Il marchio canadese ha una lunga storia di collaborazioni, la prima delle quali risale quasi 20 anni fa con Aife, in occasione del 50° anniversario nel 2006 di Canada Goose.

Da allora ha continuato a creare collezioni di successo, per esempio con Y/Project, Juun. J e Vetements.

Quella con Pyer Moss presenta nove capi con il caratteristico logo del brand newyorkese e i suoi colori tipici.

Pyer Moss

A cavallo tra cultura, attivismo e tradizione, il marchio continua a ridefinirsi con collezioni e spettacoli che combinano narrazione, dibattito, teatro e critica sociale. Kerby Jean-Raymond, è stato il primo stilista nero americano a sfilare nel 2021 durante la Paris Fashion Week.

Fin dalla sua fondazione nel 2013, Pyer Moss si è guadagnato la fama per i suoi design audaci, le sue silhouette all'avanguardia e il suo impegno costante per le questioni di giustizia sociale.

Inoltre, il brand è stato ampiamente lodato per la sua capacità di fondere senza soluzione di continuità alta moda, arte, umorismo e dialogo sociale nelle sue collezioni di abbigliamento, film e musica. Il marchio presenta regolarmente lavori che spesso traggono ispirazione dalle esperienze dei neri americani ed esplorano temi come la spiritualità, la razza, l'identità e l'ipocrisia sistemica.

Questa collezione è uno dei tanti progetti in programma di Pyer Moss nel campo della moda e del cinema. Oltre alla collezione Pyer Moss e Canada Goose presenteranno un cortometraggio girato esclusivamente per la campagna. Un film sul cambiamento climatico diretto da Jean-Raymond che ne interpreta anche un ruolo.

La sneaker Glacier Trail firmata Canada Goose e Surgeon

Le collaborazioni di Canada Goose non sono finite. Dall’incontro con il collettivo creativo SURGEON di Los Angeles nasce la riedizione unica e limitata della sneaker Glacier Trail. Ispirata all'esplorazione senza limiti, all'attrezzatura vintage per l'outdoor, ai colori, ai pattern e allo stile tipicamente anni '90, fonde l'eccezionale creatività di SURGEON con la funzionalità e le prestazioni di Canada Goose.

Fondato da Dominic Ciambrone, SURGEON è un brand nato con l’obiettivo di spingere i confini del design delle calzature decostruendo e reimmaginando le sneaker.

I materiali sono innovativi, impermeabili e traspiranti, la maxi suola offre maggiore aderenza durante le escursioni, mentre l’allacciatura a 360 gradi arriva fino a dietro la caviglia.

"La natura ha sempre avuto un ruolo importante nel mio benessere ed è un'ispirazione costante nel nostro processo di progettazione”, afferma Dominic "The Surgeon" Ciambrone, Fondatore e Direttore Creativo di SURGEON. “Con Canada Goose che si sta avventurando nel settore delle calzature, è stato emozionante riutilizzare i loro materiali caratteristici su una sneaker e divertirsi con il design.

"Siamo molto orgogliosi di lanciare la nostra nuova collaborazione con l'iconico collettivo di designer di sneaker di Los Angeles SURGEON”, dichiara Penny Brook, Chief Marketing & Experience Officer, Canada Goose. “Per Canada Goose l'innovazione non conosce confini e ci impegniamo a creare prodotti funzionali, eleganti e protettivi. Abbiamo la fama di portare alla nostra comunità nuove partnership iconiche ed entusiasmanti con designer all'avanguardia e non potremmo essere più soddisfatti dell'ultima collaborazione che abbiamo dato vita con SURGEON. Sia che vengano indossate per le strade della città o per un'escursione su un sentiero sterrato, siamo entusiasti di vedere dove le sneakers Glacier Trail in edizione limitata di Canada Goose x SURGEON porteranno la nostra comunità".