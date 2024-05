Lego, tante iniziative spaziali con la "Missione Astronauta"

Il mese di giugno porta il marchio danese nello spazio: messaggi enigmatici da galassie lontane, un evento in Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano e un concorso con in palio un viaggi oa Washington D.C. ascolta articolo

La campagna “Missione Astronauta”, lanciata da LEGO Italia la scorsa settimana, continua anche nel mese di giugno con 3 esclusivi appuntamenti. Tutto è partito con l’iniziativa all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Qui studentesse e studenti hanno incontrato l’astronauta Paolo Nespoli e partecipato a visite guidate, spettacoli al Planetario e laboratori di robotica educativa con i prodotti LEGO® WeDo e LEGO® Mindstorms EV3. Ora, dalle Stelle ci sono altre novità. Infatti, a LEGO Italia è arrivato dal cielo un messaggio cifrato. Chiunque riuscirà a tradurre queste frasi enigmatiche e porterà la soluzione in un LEGO® Store nei giorni sabato 1 e domenica 2 giugno riceverà una sorpresa a tema Spazio.



Le iniziative in programma a Milano Sempre in questo weekend, Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano profumerà di galassie lontane e diventerà il palcoscenico di un evento per tutti gli appassionati del tema. Di fronte al LEGO® Store Gae Aulenti una gigantesca installazione speciale a forma di razzo composta da circa 35.000 mattoncini e firmata dal primo e unico LEGO® Certified Professional italiano Riccardo Zangelmi, accoglierà i visitatori. Anche qui bambini e non solo potranno decifrare l’enigma del messaggio posto su una stele tutta in mattoncini (15.000) e ricevere poi la loro ricompensa in negozio.

Modelli planetari da ammirare I fan potranno inoltre ammirare tre meravigliosi modelli LEGO® da esposizione educativi: Pianeta Terra e Luna in orbita LEGO® Technic, un set interattivo che illustra l’orbita della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole, Base spaziale e piattaforma di lancio LEGO® City, che include una gru a torre, un’astronave e una rampa di lancio, e Astronauta LEGO® Creator 3 in 1 che si trasforma in un cane o in un jet spaziale.

Il viaggio di Lego nello Spazio “Il viaggio di LEGO Italia nello Spazio continua per tutto il mese di giugno e non vediamo l’ora di far salire a bordo i fan dei mattoncini e non solo” commenta Nicolò Maraz, Associate Brand Manager presso LEGO Italia. “Tutte le iniziative sono legate da un filo rosso ben preciso: giocare, scrutare il cielo, farsi domande, sprigionare idee e creatività, imparare divertendosi. E diventare così i costruttori del domani. Anzi, perché no, gli astronauti del futuro”.

Il concorso con in palio un viaggio a Washington D.C. Infine, LEGO Italia lancerà anche un concorso. Partecipare è semplice: basta fare un acquisto superiore a 19,99€ in prodotti LEGO® Space, inserire i dati dello scontrino o della ricevuta nel sito dedicato ,registrarsi e attendere l’estrazione finale (che verrà effettuata entro il 15 luglio 2024). In palio, un viaggio per 4 persone al National Air and Space Museum di Washington D.C. Il concorso è valido dall’1 al 30 giugno 2024 e si può partecipare ogni volta che si comprano prodotti LEGO® della linea Space per un valore superiore a 19,99€.

