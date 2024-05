Campeggi, le migliori strutture per vacanze all'aria aperta in Italia

Campeggi.com di KoobCamp, leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha assegnato per il nono anno consecutivo i suoi Certificati d’Eccellenza: un modo per aiutare i campeggiatori a scegliere dove andare e per premiere gli sforzi delle realtà turistiche. Diverse le categorie: da Accessibilità a Pet friendly, da Family a Glamping, da Restaurant a Camper. Ecco tutti i vincitori