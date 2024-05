Torna la Giornata della ristorazione 2024, una legge per celebrarla

Un progetto di legge per istituire la Giornata



Il progetto di legge è stato presentato dal presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, all'evento "Giornata della ristorazione. Per la cultura della ospitalità italiana”, tenutosi a Montecitorio il 16 maggio. "Dalle piazze durante i lunghi periodi di chiusura e limitazione delle nostre attività per l'emergenza sanitaria esprimevamo il nostro disagio e la nostra difficoltà rispetto a provvedimenti che mettevano a repentaglio la continuità di aziende nei fatti considerate come non essenziali, oggi siamo arrivati alle aule del parlamento dove viene ufficializzato un atto di forte valore simbolico e pieno di significato di cui siamo onorati e orgogliosi", ha riferito Stoppani, per poi sottolineare: “È stata una strada in salita che abbiamo percorso insieme, dalle imprese alle istituzioni”. Il provvedimento, secondo il presidente di Fipe, "promuove un momento celebrativo della ristorazione italiana come giusto riconoscimento per un settore strategico per l'agroalimentare, fattore di attrattività turistica, espressione dell'identità e dello stile d vita italiano forte elemento di integrazione e inclusione sociale".