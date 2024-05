Festa della mamma, 7 regali economici e originali per sorprenderla

La mamma è sempre la mamma, si sa. E, come ogni anno, la voglia di stupirla in occasione della sua festa è tanta. Ecco allora 7 idee per doni low budget

La mamma è sempre la mamma, si sa. E, come ogni anno, la voglia di stupirla in occasione della sua festa è tanta. Certo, se si ha un ampio budget si può puntare a un regalo prezioso in termini economici. Ma, anche quando non si hanno tanti soldi a disposizione, come nel caso dei più piccoli, mettendo in gioco creatività e affetto è comunque possibile realizzare regali originali. Ecco 10 idee per doni economici da regalare alla mamma.

Segnalibro personalizzato



Se la mamma ama leggere, perché non regalare un segnalibro speciale? Per crearlo basta comprare del cartoncino colorato, dei brillantini e della colla vinilica. Tutti materiali che non mancano nelle case con bambini. Per renderlo ancor più personalizzato si può anche optare per una decorazione incentrata sulle foto della famiglia o dei bambini. Per realizzarlo, basta ritagliare un rettangolo di cartoncino della misura di un libro, e poi decorarlo a piacere.



Un portacandele personalizzato



Anche un portacandele colorato può essere un’ottima idea per chi vuole stupire la propria mamma con un regalo low budget. Basta procurarsi un vasetto di vetro, preferibilmente con una forma particolare, della sabbia colorata, una candela e eventuali decorazioni, come dei nastrini colorati, fiocchi e pon-pon, con cui decorare il vetro aiutandosi con la colla vinilica.



Un dolce a forma di cuore



Un’altra idea per stupire la propria mamma è realizzarle un dolce a forma di cuore. Per farlo, dopo aver scelto la ricetta, in base ai suoi gusti personali, basta acquistare uno stampo per torta a forma di cuore, e mettersi al lavoro. Delle fragole o un po’ di panna montata possono aiutare a rendere il dolce ancor più colorato e speciale.