Dicker, ispirato dalle nonne italiane: "Vorrei scrivere sull'Italia"

Abbiamo incontrato a Milano l'autore di bestseller come "La verità sul caso Harry Quebert" e "Il caso Alaska Sanders" per la presentazione del suo nuovo romanzo "Un animale selvaggio", edito da La Nave di Teseo. Ci ha raccontato del suo rapporto con l'Italia, dei suoi progetti futuri e della sua "missione"

Due coppie sposate, l’insoddisfazione che corrode l’animo di ogni personaggio, una rapina. Nel suo ultimo romanzo, “Un animale selvaggio” , edito da La Nave di Teseo , Joël Dicker si conferma maestro della suspense senza aver bisogno di artifici splatter e abile tessitore di salti temporali tra un presente concitato e un passato da cui non si può prescindere. Sullo sfondo c’è la sua città, Ginevra, i luoghi della sua storia. Dimenticatevi quindi i paesaggi trasfigurati e le tinte hopperiane della trilogia americana dei Baltimore, di Alaska Sanders e Harry Quebert, con cui ha raggiunto il successo internazionale. Preparatevi piuttosto a scoprire dei panorami più autentici. Tra le righe, un’analisi sottilmente sociologica: “Un animale selvaggio” racconta la dialettica tra ceto medio e upper class, ammiccando ai grandi romanzi europei di fine Ottocento. Se Dicker ha venduto oltre 20 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 Paesi, è perché i suoi libri piacciono tanto ai lettori accaniti e quanto ai timidi frequentatori delle librerie. Riesce nell’impresa di far leggere anche chi non ama leggere. Per il suo utilizzo dei social viene considerato a buona ragione il “più contemporaneo” dei bestselleristi internazionali. Non ha paura di essere pop e la sua presenza su Instagram e TikTok va oltre l’autopromozione. Lo abbiamo incontrato a Milano e ci ha parlato della sua “missione”.

Con la trilogia di Marcus Goldman ha avuto un successo straordinario, vendendo milioni di copie. Perché ha deciso di chiudere quel capitolo? Dobbiamo aspettarci un ritorno dello “scrittore che risolve casi”?

Il mio obiettivo era fare una trilogia e la trilogia è fatta, è qualcosa che sono riuscito a completare. Ci saranno altri libri un giorno che accompagneranno e affiancheranno questa trilogia? Può essere che succeda, può essere che non succeda. Non ho ancora la risposta. Per il momento mi lascio guidare dalla mia voglia, dal mio istinto, perché ho voglia di fare.

Si è lasciato alle spalle gli Stati Uniti. Un animale selvaggio è il secondo romanzo ambientato a Ginevra, la sua città. Ha sentito la necessità di tornare a casa?

Era un mio desiderio prima di tutto quello di raccontare Ginevra, la mia città, in cui sono nato e cresciuto, dove vivo ancora. Ho avuto come la sensazione che avessi parlato abbastanza degli Usa, che è un Paese che conosco bene ma rispetto al quale non ho un vero attaccamento. Ho pensato che fosse il tempo di parlare di Ginevra, che fosse necessario, che ne avessi voglia. Raccontare ai miei lettori, soprattutto a quelli che non sono svizzeri o che in Svizzera non ci sono mai stati, chi è Ginevra: una città che è al tempo stesso uno dei personaggi.

Chi è Ginevra?

Una città urbana, selvaggia, paradossale. È selvaggia perché è in mezzo alla natura, tra parchi, laghi e montagne che la circondano. Si è molto velocemente lontani dalla città. Questo elemento selvaggio dà il titolo al romanzo. Ginevra è contraddittoria, molto urbana e allo stesso tempo in mezzo alla natura; una città che associamo a New York, Londra e Milano e che è allo stesso tempo un centro di piccole dimensioni. È anche paradossale e nel mio libro racconto questi paradossi.

Nel suo romanzo i personaggi costruiscono le loro vite sulle bugie, sulle apparenze. Cosa ci racconta della società contemporanea?

Ci racconta che ci sono due tipi di apparenza. Ci sono quelle che creiamo noi, cioè l'immagine di noi stessi che costruiamo, che inventiamo e che offriamo agli altri, ma ci sono anche e soprattutto e, sempre di più, le apparenze rappresentate da quello che proiettiamo sugli altri, apparenze costituite dall'immagini che affibbiamo agli altri e che inventiamo per gli altri e che rivelano in realtà qualcosa di noi che le creiamo.

Ogni personaggio si maschera, coltiva un desiderio di evasione o persino di fuga. Possiamo dire che è il filo rosso. Ha mai sperimentato sensazioni simili?

Mai e sempre. Il desiderio di cambiamento, il desiderio di fuga, la voglia di ricominciare appartiene a tutti, è permanente ed è importante, perché richiama il bisogno di mettersi in discussione, è legata al dubbio e credo che il dubbio sia qualcosa di essenziale per progredire nella vita.



Lei è nato nel 1985, quindi è tecnicamente un millennial. Le piace la definizione "scrittore millennial"?



Mi sento già vecchio a volte, mi sento già superato da internet, dai telefoni, da tutto questo, ma credo che la vera domanda che ci definisca sia: "Che lettori siamo stati?". E credo che la vera definizione per me, al posto di chiedersi se si rientri o meno nei millennial in relazione all'anno di nascita, è "Sei cresciuto con un cellulare o no?". La vera preoccupazione è per la nuova generazione che ha ricevuto il biberon, che è cresciuta, circondata dagli schermi, sempre e dappertutto. Una generazione che non legge o che legge poco. E questo trovo sia molto pericoloso.



Lei è molto attivo su Instagram e su TikTok, parla del suo lavoro, del processo che sta dietro al suo lavoro, interagisce con i tuoi lettori, followers da tutto il mondo. Perché ha scelto i social? È per combattere la solitudine dello scrittore?

Li utilizzo perché bisogna far leggere le persone e andare a cercare le persone dove sono davvero. E oggi le persone sono su Instagram e su TikTok e su tutte queste reti in cui vado nella speranza di portarli con me, di farli leggere e tirarli fuori da lì, quindi sono un utente perché sono un lettore convinto e voglio far leggere le persone, più che un utente che è iscritto per il proprio piacere personale.

Lei quindi è un missionario della letteratura?

Dovremmo essere tutti dei missionari della letteratura, far leggere, e sa perché è importante far leggere le persone? Perché credo che tutti amino leggere, ma che molti ancora non lo sappiano.









Lei ha studiato giurisprudenza, ha fatto l'assistente parlamentare, poi si è avvicinato alla recitazione. La letteratura è arrivata successivamente. Si nasce o si diventa scrittore?

Nel mio caso c'è da dire che io ho sempre scritto, da quando sono molto piccolo, da quando ho imparato a scrivere. Ho sempre amato raccontare storie e quindi scriverle. Penso di esserci nato ed è diventato qualcosa che adesso fa parte della mia identità in modo preponderante, ma c'è sempre stato.