M'illumino di meno, Giornata del Risparmio energetico: le iniziative

Come ogni anno, il 16 febbraio le luci di centinaia di monumenti e palazzi storici di tutta Italia verranno simbolicamente spente, dalle ore 18 alle 20, come gesto di risparmio e di efficienza energetica. Coinvolte anche le sedi di molte università del Paese. La campagna mira però a oltrepassare i confini nazionali ascolta articolo

M'illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita promossa da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, giunge alla XX edizione. Anche quest'anno, le luci di centinaia di monumenti ed edifici di tutta Italia verranno simbolicamente spente come gesto di risparmio e di efficienza energetica. M'illumino di meno si svolgerà domani, 16 febbraio, data in cui cade la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, come stabilito dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022 a partire dall'idea nata in radio. Il 16 febbraio è anche lo storico giorno dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (nel 2005), provvedimento in materia di ambiente e surriscaldamento globale.

L'obiettivo finale è... spegnere la Tour Eiffel Il titolo della XX edizione di M'illumino di meno è "No borders", ossia "Nessun confine". Quest'anno, il programma radiofonico che ha dato il via all'iniziativa chiede non solo agli ascoltatori italiani di spegnere simbolicamente le luci non indispensabili il giorno del 16 febbraio, ma anche di coinvolgere parenti e amici all'estero. L'obiettivo è quello di cercare alleanze internazionali per "celebrare" questa Giornata, tramite gemellaggi tra Comuni o progetti per le scuole, le università, la ricerca e le sedi estere di aziende. "Stringiamo alleanze internazionali pedalando insieme, organizzando spegnimenti all'estero (piccoli e grandi), mangiando a lume di candela con i colleghi stranieri in visita", è l'appello di Caterpillar rivolto a tutti. La stessa Rai Radio2 invita tutte le radio europee e internazionali ad aderire all'iniziativa. L'obiettivo finale è spegnere la Tour Eiffel nell'anno delle Olimpiadi, in una Parigi - che storicamente viene chiamata "Ville Lumière", ossia "Città delle luci" - che tanto sta facendo per la mobilità in bicicletta.

L'appello alle scuole Non solo i semplici cittadini possono partecipare, da casa, all'iniziativa M'illumino di meno. Come sempre, le scuole di ogni grado sono invitate a organizzare in occasione della Giornata del 16 febbraio una o più iniziative legate al risparmio energetico e alla sostenibilità, ma anche a coinvolgere in quest'adesione istituti stranieri con cui sono in contatto tramite progetti internazionali.

Le iniziative delle università Oltre a centinaia di monumenti e palazzi storici di tutta Italia, anche le sedi di molte università verranno simbolicamente "oscurate" il 16 febbraio, tra le ore 18 e le ore 20. Come riporta il sito della Rus (Rete delle università per lo sviluppo sostenibile), sono tanti gli Atenei - da Nord a Sud - che partecipano a M'illumino di meno sia spegnendo le luci sia con proprie iniziative: tra queste, vengono citate le università degli Studi di Trento, Pavia, Milano Bicocca, Padova, Verona, Cassino e Lazio Meridionale, Urbino, Firenze, Cagliari, Messina, Palermo e Catania. Aderiscono poi il Politecnico di Torino, l'università Ca' Foscari di Venezia, l'università per Stranieri di Siena, nonché la Luiss, la Sapienza e l'università Tor Vergata di Roma, la Scuola Sant'Anna di Pisa, l'università degli Studi dell'Insubria di Varese, l'università Mediterranea di Reggio Calabria, fino ai cinque Atenei della Puglia (da Lecce a Bari, da Casamassima a Foggia).