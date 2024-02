Turismo, aumentano in Italia i matrimoni di coppie straniere: i dati

Sono sempre di più gli stranieri che decidono di sposarsi in Italia: arrivano soprattutto dall’America, si portano dietro parecchi invitati e non badano troppo a spese. Per il sì scelgono soprattutto la Toscana ma sempre di più anche la Puglia. Prediligono i luoghi insoliti, come le vigne, o le atmosfere da favola, come quelle dei castelli o delle residenze storiche. A far emergere questi dati l’indagine Convention Bureau Italia