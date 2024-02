Coca Cola, la versione piccante al lampone presto in vendita in Usa

Per assecondare le preferenze dei consumatori, sempre più attratti dalle note speziate di cibi e bevande, anche il colosso americano dal 19 febbraio proporrà il nuovo gusto negli Stati Uniti e in Canada. Coca Cola “Spiced Raspberry” si aggiunge quindi agli altri gusti particolari già sul mercato come fragola e vaniglia ascolta articolo

Coca Cola gusto lampone speziato: ecco l’ultima invenzione dell’azienda americana che lancerà la nuova ricetta sul mercato negli Stati Uniti e in Canada dal 19 febbraio. Coca Cola Spiced Raspberry sarà disponibile anche in versione zero, quindi senza zuccheri, e dovrebbe essere un prodotto permanente, a differenza di altri gusti proposti solo come edizione limitata.

Il mercato dei consumatori La ricetta, come sempre, è segreta, e mira ad andare incontro ai gusti sempre in evoluzione dei consumatori che sono sempre più attratti da cibi e bevande piccanti o dal sapore speziato. “Ci siamo resi conto che potrebbe essere un'opportunità per noi”, ha detto il capo del marketing per il Nord America di Coca Cola, Shakir Moin. leggi anche Chiara Ferragni, Coca Cola blocca spot dopo il caso Balocco

La sperimentazione di nuovi gusti L’azienda non è nuova alla sperimentazione. Basti pensare a Coca Cola Creations, una serie di otto diversi gusti proposta nel 2022, in edizione limitata, che proponeva ai consumatori sapori alternativi alla ricetta classica come fragola, anguria o cocco. Solitamente, ha spiegato Shakir Moin, per sperimentare e lanciare sul mercato una nuova bevanda serve circa un anno di lavoro: in questo caso, però, per la Spiced Raspberry sono state necessarie solo sette settimane. "I consumatori si muovono velocemente. Il mercato si muove ancor più velocemente. Noi dobbiamo essere più veloci del mercato", ha concluso.