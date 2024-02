Sanremo, i 12 migliori ristoranti dove mangiare secondo Gambero Rosso

Gli occhi di gran parte d'Italia in questa settimana saranno rivolti a Sanremo, al via domani 6 febbraio. Ma fiori e canzoni non sono le uniche specialità della cittadina ligure, che offre anche una scena gastronomica molto interessante: scopriamo allora i dodici migliori ristoranti della zona selezionati dal Gambero Rosso