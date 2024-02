BIT Milano 2024, al via la Borsa Internazionale del Turismo

Fino a martedì 6 febbraio, spazio all'Allianz MiCo per buyers ed espositori, nazionali e internazionali. Ricco il palinsesto di convegni sul presente e il futuro della travel industry globale, con offerte sempre più sostenibili, consapevoli, personalizzate e tecnologiche. Tra le importanti novità di quest’anno, la partnership con Federterme-Confindustria per un focus sul turismo del wellness ascolta articolo

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dall’edizione 2023 (che ha segnato il rilancio a tutto campo del settore turismo), prende il via oggi all’Allianz MiCo BIT Milano 2024, la manifestazione di respiro internazionale pensata sia per i viaggiatori che per gli operatori di settore. Nonostante il clima di incertezza geopolitica internazionale, la voglia di viaggiare rimane viva in Italia e nel mondo. Come riportato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), lo scorso 30 novembre, il turismo mondiale ha fatto progressi significativi, con un recupero del 90% sul 2019. L'Europa ha fatto ancora meglio accogliendo 550 milioni di turisti internazionali nei primi nove mesi del 2023, rappresentando il 56% del totale globale e superando abbondantemente il 2019. L’Italia si conferma per l’estero tra le mete preferite: se nel 2022 si posizionava quarta per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell’intera UE in quell’anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%), dopo il primo semestre del 2023 sale al secondo posto, in coda solo alla Spagna.

Ricco palinsesto di convegni e tante novità Fino a martedì 6 febbraio, spazio dunque agli espositori, nazionali e internazionali, ai buyers ed a un ricco palinsesto di convegni per toccare con mano il presente e il futuro della travel industry globale, con offerte sempre più sostenibili, consapevoli, personalizzate e tecnologiche. Tre le aree tematiche, pensate per valorizzare al meglio l’offerta espositiva: Leisure, con le proposte di destinazioni e servizi, BeTech per i servizi digitali e le Startup, e Mice Village con un focus sulla Meeting Industry. Tra le idee di viaggio in mostra è centrale l’attenzione alla sostenibilità, con proposte outdoor e slow, per esperienze autentiche a contatto con il territorio, attraverso ciclovie panoramiche, cammini suggestivi, percorsi enogastronomici e experience “di prossimità”. I riflettori si accendono anche sui viaggi wellness, sul bleisure, per un mix tra viaggio d’affari e leisure, e le alternative più avventurose per i nomadi digitali.

Dal radicchio di Treviso ai lidi della Basilicata L’Italia potrà essere esplorata da nord a sud, per un itinerario interattivo alla scoperta delle sue unicità: dalle coste di Lignano Sabbiadoro all’offerta culturale di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia; lungo l’offerta gastronomica della strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco in Veneto; tra le terre lombarde, che si preparano alle Olimpiadi invernali; dai cammini degustativi lungo gli spazi verdi e i consorzi agrari di Toscana, Umbria e Marche alle coste di Portofino in Liguria; dalla proposta dell’Emilia-Romagna, Food e Motor Valley italiana, fino al Lazio, con i suoi percorsi spirituali tra Abbazie e siti Unesco o immersi nella natura; fino alla combinazione di mare, cultura ed enogastronomia in Abruzzo, tra i lidi e i percorsi a piedi sulla tra la Sella Monacesca e Sulmona, in Puglia, con i suoi tramonti sulla Laguna di Lesina, in Basilicata e Sicilia, con nuove proposte da isole Eolie e Cefalù.

Dall'Europa all'Oriente Fuori dai confini italiani, si potrà viaggiare in Europa, tra i territori sempre più amati dai nomadi digitali italiani e di tutto il mondo, come Croazia, Albania e Slovenia, ma anche verso esperienze immersive ai Caraibi e in Centro America, con proposte di visita sulle spiagge cubane, di escursioni naturalistiche e local tra Barbados, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e la Repubblica Dominicana; in Sud America, con Uruguay e Cearà in Brasile, con paesaggi mozzafiato e cultura vibrante. E poi verso l’Oceano Indiano, tra Mauritius, Sri Lanka e Malesia, o ancora più in là, in direzione dell’affascinante Oriente e Medioriente, con Mongolia, Giappone, Cina e Città di Tokyo; ma anche Giordania, Egitto, Algeria, Tunisia, fino all’isola africana del Madagascar.

Il turismo del wellness Tra le importanti novità di quest'anno, la partnership tra BIT Milano e Federterme-Confindustria, per un focus sul turismo del wellness grazie alla presenza di Thermalia, con oltre 30 espositori del settore termale e benessere. In Italia sono attivi oltre 320 centri termali, il 90% dei quali accreditati al Servizio Sanitario Nazionale: un patrimonio unico che coniuga le proprietà curative delle acque minerali con l'offerta turistica dei territori, fatta di risorse naturali, storia, arte, cultura ed enogastronomia. "Il turismo termale e del benessere sta diventando uno dei degli assi portanti dell'industria turistica nazionale – afferma Massimo Caputi, Presidente Federterme-Confindustria – e grazie al sistema termale che segna il primato in Europa ed un giro d'affari nel 2023 - incluso l'indotto - di 1.6 miliardi, è funzionale all'incoming dall'estero e costituisce un asset cruciale per la destagionalizzazione".