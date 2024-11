Gli italiani sono ai livelli del 2019 con l'inglese: lo studio

L'Indice 2024 è stato elaborato sui test di 2,1 milioni di adulti dai 18 anni in su, non madrelingua inglese, in 116 Paesi. L'Italia è solo al 46esimo posto: scende ai livelli del 2019, superata in Europa da Spagna, Ucraina, Albania e Russia. Al vertice della classifica italiana resta il Friuli-Venezia Giulia. A Verona si parla l'inglese migliore

Un costante ridimensionamento della padronanza della lingua inglese nel mondo, dove le competenze degli uomini restano migliori rispetto a quelle delle donne e l'inglese dei giovani professionisti rimane superiore a quello di studenti e adulti sopra i 40 anni. Sono alcuni dei risultati che emergono dall'edizione 2024 dell'Indice di conoscenza dell'inglese (Ef Epi) realizzato da Ef Education First (Ef), il più ampio rapporto globale sulle competenze in inglese, che dal 2011 fotografa i livelli di nazioni, città e regioni. L'Indice 2024 è stato elaborato sui test di 2,1 milioni di adulti dai 18 anni in su, non madrelingua inglese, in 116 Paesi. In testa l'Olanda, seguita da Norvegia e Singapore. L'Italia è solo al 46esimo posto: scende ai livelli del 2019, superata in Europa da Spagna, Ucraina, Albania e Russia. Al vertice della classifica italiana resta il Friuli-Venezia Giulia: il divario tra Regioni con competenze più basse e più alte si sta lentamente riducendo (da oltre 100 punti nel 2012 a 70).