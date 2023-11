Conoscenza lingua inglese, aumenta il divario di genere: lo studio

Education First pubblica l'edizione 2023 dell'Indice di conoscenza dell'inglese, il più ampio rapporto internazionale sulle competenze linguistiche di 2,2 milioni di persone non di madrelingua, in 113 Paesi e regioni, rivelando un preoccupante declino negli ultimi cinque anni da parte dei giovani e un crescente divario di genere. Scopriamo come si posiziona in questo contesto l’Italia