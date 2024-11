A Milano la mostra sul sensei dell'illustrazione Yoshitataka Amano

Serie TV

#Serialmania, la mostra sulle serie tv al Museo del Cinema di Torino

Dal 14 ottobre 2024 al 24 febbraio 2025, la Mole Antonelliana ospiterà la mostra #Serialmania. Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game a cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni, il primo progetto in Italia di una mostra sulle serie tv. Il percorso presenta una selezione di dodici titoli, da Sex and the City a Il Trono di Spade

Dal 14 ottobre 2024 al 24 febbraio 2025, il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta la mostra #Serialmania. Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game a cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni, il primo progetto in Italia di una mostra sulle serie tv

Allestito al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, il percorso espositivo incrocia la linea cronologica e tematica e presenta una selezione di dodici titoli: I segreti di Twin Peaks, Friends, Breaking Bad, House of Cards, E.R. Medici in prima linea, I Simpson, Sex and the City, The Crown, Il Trono di Spade, Squid Game, Romanzo Criminale e Mare Fuori