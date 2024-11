Laura Zeni presenta Street Vision, una mostra tra uomo e natura

Dal 12 al 17 novembre, presso l'EX FORNACE (Milano, Alzaia Naviglio Pavese, 16) ,un’opportunità unica per ammirare l’arte di Zeni e per scoprire le sue visioni straordinarie che uniscono uomo e natura in un connubio indimenticabile

Da non perdere il talk che si terrà mercoledì 13 alle 18:30, con importanti ospiti come Gian Giacomo Rocco Torrepadula, artista e imprenditore, e Marco Pastori, critico e storico dell'arte, moderati da Massimo Borgato, fondatore della società “Deart”, un collettivo di artisti che operano sia in digitale che in analogico.

Questi eventi rappresenteranno un'opportunità unica per apprezzare l'arte di Zeni e per scoprire le sue visioni straordinarie che uniscono uomo e natura in un connubio eccezionale. In esposizione ci saranno circa trenta opere, tra cui stampe fine art, serigrafie su tessuto e anche alcune opere della serie Double Face. Durante l'inaugurazione, verrà presentata una proiezione “site specific” delle diverse istallazioni create dall’ artista. Saranno allestiti tre monitor che illustreranno il percorso e gli sviluppi del progetto.

Laura Zeni

Laura Zeni, un'artista milanese di grande versatilità, si distingue per la sua capacità di esplorare una vasta gamma di mezzi espressivi, tra cui scultura, pittura, collage, fotografi a e design. Le sue opere, caratterizzate da una sensibilità che mette in risalto l'interazione tra uomo e natura, sono state esposte in numerose mostre personali e collettive, sia in Italia che all'estero, inclusa la prestigiosa Triennale di Milano. Il suo lavoro ha suscitato ampi consensi ed è presente in collezioni permanenti, come quella del Museo del Parco di Portofi no - Centro Internazionale di Scultura.

Successi Internazionali

Partecipando a eventi artistici di grande rilievo, come l'evento Open durante la Biennale di Venezia e la Biennale Florence 2021, Laura Zeni ha dimostrato la sua versatilità e la sua capacità di catturare l'attenzione a livello internazionale. Oltre alle sue mostre in Italia, ha esposto con successo a Londra, Malmö, Berlino, Miami e New York, consolidando la sua reputazione come artista di spicco nel panorama contemporaneo.

Stile e Approccio Artistico

L'approccio artistico di Zeni si caratterizza per un dialogo continuo tra l'essere umano e l'ambiente naturale, che si traduce in opere che sono sia visivamente accattivanti sia concettualmente profonde. La sua abilità nel combinare vari mezzi artistici le consente di aff rontare temi complessi, con una straordinaria sensibilità.

Street Vision

Il pensiero artistico di Laura Zeni si concentra sul concetto di visione e percezione. Attraverso il suo progetto "Street Vision", Zeni rifl ette sulla presenza silenziosa di ciò che la circonda e cerca di rendere visibili le sue visioni attraverso la sua arte.Con uno sguardo attento e penetrante, Zeni cattura le immagini che popolano il nostro mondo quotidiano, off rendo una nuova prospettiva sulla realtà che ci circonda. Il suo pensiero artistico si manifesta attraverso una profonda rifl essione sul signifi cato del buio e della luce. Per Zeni, il buio non è solo una mancanza di luce fi sica, ma una metafora per la mancanza di visione e percezione che spesso ci impedisce di cogliere la bellezza e la complessità del mondo. Attraverso il suo lavoro, Zeni invita gli osservatori a guardare oltre le apparenze superfi ciali e ad abbracciare una nuova dimensione di comprensione e consapevolezza.

Le parole dell'artista

“Ecco il mio pensiero….. Una popolazione muta si off re quotidianamente alla mia vista attenta. Dove passo sui marciapiedi, sui muri, nel cielo e ancora sui sentieri dei boschi, sulla sabbia in riva al mare, nel piatto dove mangio.... sono ovunque per me e per tutti. Sono lì da sempre, per un giorno, per un istante. Io li catturo con il mio sguardo. Sono visioni che rendo visibili e che quindi diventano reali e con questo progetto le farò vedere anche agli altri.Se il buio inteso come mancanza di luce e visione è dentro di noi, si estende inesorabilmente nella realtà che ci circonda concretizzandosi anche se c'è luce. Dobbiamo osservare allontanando la fretta e la superfi cialità che spesso non ci fa vedere, sentire, percepire ciò che realmente sta accadendo e che è vicino a noi. Il buio nasconde, non cancella.E' solo uno " stato" di apparente assenza che noi dobbiamo indagare e trasformare, con sguardo nuovo e illuminato, in occasione per comprendere una diversa dimensione”