Guccini: "Scrivo perché la mia vita non mi basta"

Memoria, ricordi, ironia: è qui che ruota "Così eravamo", la nuova raccolta di racconti di Francesco Guccini che la casa editrice Giunti ha da poco portato in libreria, ed è attorno a queste parole che prende le mosse la puntata di "Incipit" di questa settimana. "Si scrive perché la nostra vita non ci basta - racconta Guccini in questa intervista - Per questo cerchiamo nelle vite altrui: perché vogliamo arricchirla, facendola vivere assieme agli altri".

