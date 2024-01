Come cucinare meglio, i consigli della chef Sohla El-Waylly

Nella sua nuova serie mensile su YouTube, la foodblogger e autrice di libri dà spunti per migliorare in cucina: la prima lezione parte dalle basi. E insegna ricette ad hoc per le uova

Ci sono molti motivi pratici per imparare a cucinare: risparmiare denaro, controllare ciò che si mangia, sapere esattamente cosa c'è nel cibo. Il team del New York Times Cooking ha prodotto in collaborazione con Sohla El-Waylly, nota chef e autrice di libri, una nuovissima serie di video per imparare a cucinare, qualunque sia il motivo. La tua prima lezione? Uova. La food blogger precisa: “C'è così tanto da imparare su questo ingrediente fondamentale e vi illustrerò tutto nel primo episodio di questa serie”. Prima regola acquistarli bene: comprendere l'etichettatura e conoscere le parti dell'uovo (oltre all'albume e al tuorlo!). Poi El-Waylly insegna come preparare le uova strapazzate più soffici.

Ogni episodio di questa serie mensile si concentrerà su un ingrediente fondamentale (uova, riso, pollo, pasta, broccoli, pesce e manzo), insegnando alle persone come acquistarlo, conservarlo, prepararlo e, ovviamente, varie tecniche su come cucinarlo. Nei mesi a venire verrà spiegato come preparare una frittata, un pilaf burroso, il pollo arrosto più semplice , il salmone croccante senza schizzi sul fornello, i broccoli alla griglia che anche i palati più esigenti adoreranno, una cena con bistecca in una padella e gli spaghetti.

Ecco le regole generali

In primis: attrezzarsi adeguatamente in cucina è fondamentale non solo per preparare del buon cibo, ma anche per divertirsi mentre lo si fa. Importante poi lavorare su un grande tagliere. Poi bisogna comprare un coltello che deve restare ben affilato. La padella deve essere pesante per carbonizzare uniformemente gli ingredienti. Meglio optare per l'acciaio inossidabile, la ghisa, l'acciaio al carbonio o la ghisa smaltata, tutti adatti alla cottura ad alta temperatura, a differenza delle padelle antiaderenti.



Tutti hanno bisogno di una grande ciotola e di un vassoio per fogli che può fare tutto: arrostire carne e verdure, cuocere biscotti e torte e conservare le proteine in salamoia in frigorifero. Fondamentale è imparare a leggere la ricetta che è il punto di partenza. Quando si è agli inizi, leggere la ricetta prima di iniziare a cucinare e poi seguirla con precisione garantirà di imparare qualcosa di nuovo e di migliorare le proprie capacità.

Altri consigli basilari

Seguire i tempi di cottura esatti porterà a un risultato più gustoso di qualsiasi timer. La precisione è vitale per le ricette di panificazione e pasticceria, che spesso non accettano bene gli scambi. L'errore più grande che fanno i nuovi cuochi è dimenticare di assaggiare il loro cibo. E per concludere un consiglio universale: avere fiducia in se stessi.