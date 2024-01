Giornata mondiale degli spaghetti, 5 ricette per piatti veloci

Cacio e pepe, al limone oppure aglio, olio e peperoncino, ecco come preparare alcune ricette semplici e gustose per celebrare la giornata dedicata a uno dei piatti più amati al mondo

Il 4 gennaio è la Giornata mondiale degli spaghetti, questa data è stata istituita per celebrare uno dei piatti più amati al mondo che può essere preparato in molti modi diversi, anche semplici e veloci ma sempre sfiziosi. Ecco 5 ricette da provare.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un piatto semplice e gustoso, perfetto per chi ama i sapori decisi. Preparazione: mettere a bollire l’acqua per la pasta, far dorare l’aglio in una padella a parte con olio extravergine di oliva e aggiungere il peperoncino. Quando pronta, scolare la pasta e versarla nella padella con l’aglio e il peperoncino, mescolare e servire.

Spaghetti al limone

Gli spaghetti al limone sono un primo piatto dal sapore fresco e veloce da cucinare, ideale quando non si ha tempo per stare ai fornelli. Per la preparazione mettere a bollire l’acqua per la pasta e far sciogliere il burro in una padella aggiungendo scorza di limone grattugiata. Quando gli spaghetti sono cotti, scolarli e versarli nella padella con il burro e la scorza di limone, aggiungere succo di limone a piacimento e mescolare.